Una señora mayor que caminaba con una bandera uruguaya apoyada sobre una bandolera que le cruzaba el cuerpo encabezaba la marcha que se hizo el sábado en Dolores, Soriano, para garantizar que la localidad cuente con block quirúrgico las 24 horas y durante los siete días de la semana, así como con una maternidad. La marcha surgió luego de que la mutualista CAMS (perteneciente a la Federación de Prestadores Médicos del Interior del País, Fepremi) anunciara que a fines de noviembre cerraría su block quirúrgico en Dolores y, con él, la maternidad.

La movilización fue organizada por la Comisión Pro Salud Dolores, en la que participan los suplentes de los tres diputados departamentales (Partido Nacional, Colorado y Frente Amplio), el alcalde, concejales, ediles departamentales de Dolores, representantes de las comisiones de apoyo y de usuarios de los tres prestadores de salud de la localidad -CAMS, Hospital Evangélico y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)- y organizaciones sociales como Leones y Rotary Club. En la proclama que se leyó al finalizar la caminata, los marchantes señalaron: “Son muchas las consecuencias sanitarias, sociales y económicas fundamentalmente por el traslado de 40 kilómetros que se generaría en una comunidad grande como la nuestra, que abarca una extensa zona de mucha actividad agroindustrial y que compromete a 25.000 personas usuarias de la salud”. Mencionaba así uno de los puntos más sensibles: “Sería imposible enumerar todas esas consecuencias, sólo basta con escuchar los temores de las madres embarazadas que se atienden en nuestros centros de salud, que deberían trasladarse a la capital departamental. Voces de madres y padres, de abuelos y abuelas”.

Fotos: ASSE

El día anterior, el viernes, la directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el nuevo presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, habían dado una conferencia de prensa, en Montevideo. Allí, anunciaron que en acuerdo con los tres prestadores de salud de Dolores, el MSP firmará un convenio de complementación “que va a permitir que toda la población de Dolores se asista en una maternidad y en un block quirúrgico único”, dijo Rando. Agregó que era “una muy buena noticia” para Dolores y que se llegaba también a esa propuesta en diálogo con la organización Reconstruyamos Dolores, que se creó a partir del tornado de 2016 y continúa funcionando, y con los referentes políticos de la localidad. Yagoda aclaró que la reestructura que propuso CAMS, que consiste en cerrar el block quirúrgico de Dolores y concentrar las cirugías en su sede en Mercedes, la capital departamental, no implica “eliminar servicios” para los usuarios de la mutualista en Dolores, que son cerca de 12.000. “Estamos adelantándonos a un futuro problema, es una situación que se ha venido conversando y una solución que hoy se terminó de diseñar y que vemos sumamente beneficiosa para todas las partes”, dijo; la reunión había sido con el grupo que estudia el modelo de gestión y del financiamiento de la propuesta.

La propuesta, que todavía no tiene fecha de concreción, dijo Rando, consiste en mejorar la infraestructura del block quirúrgico de ASSE de modo que además de los usuarios del prestador público puedan asistirse los doloreños afiliados a CAMS y al Hospital Evangélico. “El costo va a ser asumido por las tres instituciones”, aclaró Rando. Detalló que se formaron tres grupos de trabajo: uno para definir los detalles de infraestructura, otro es el de modelo de gestión y de financiamiento, y el tercero se encarga del modelo asistencial y del modelo médico. Tanto Rando como Yagoda hicieron énfasis en que este tipo de convenios “podría servir de modelo para otras situaciones similares que podrían darse en el país con este tipo de problemas”, adelantó.

En diálogo con la diaria, Carlos Cardoso, vocero de Fepremi, aludió a una tendencia hacia la concentración de este tipo de servicios en las capitales departamentales. Dijo que en localidades pequeñas es difícil mantener la habilitación de los block quirúrgicos, porque la pericia se alcanza con determinado número de cirugías al año y que con el desarrollo tecnológico, las exigencias para la habilitación son cada vez mayores; comentó, también, que la sede de Mercedes cuenta con otros servicios de tercer nivel que no tiene Dolores: CTI, laboratorios y servicio de imagenología con tomografía. Además, planteó que luego de que se rehízo la carretera que une Mercedes y Dolores, ciudades que están a 30 kilómetros de distancia, no es necesario mantener los dos blocks, porque los traslados se solucionan rápidamente. Dijo que Mercedes ya está absorbiendo desde hace algunas semanas cirugías que antes se hacían en Dolores, y que “eventualmente” se podría hacer un convenio con los otros prestadores para que se hagan en Dolores las cirugías de urgencia, algo que podría hacerse tanto en el hospital como en CAMS, dijo.

Con el repliegue de la sede de CAMS en Dolores del segundo nivel de atención -que comprende un nivel medio de seguridad como cirugías no tan complejas y el uso de otras técnicas y asistencia como la del tercer nivel- Cardoso señaló que la mutualista fortalecerá el primer nivel de asistencia en la localidad. Especificó que “se llevarán más técnicos y técnicas diagnósticas portátiles a la localidad”.

Sensación de pérdida

La propuesta anunciada el viernes no impidió la marcha del sábado. En diálogo con la diaria, Aldo Charbonnier, suplente del diputado colorado Martín Melazzi e integrante de Reconstruyamos Dolores y de la Comisión Pro Salud Dolores, dijo que la marcha se había fijado hacía mucho tiempo, y que si bien “hay buenas intenciones” sólo se tiene por el momento “un preacuerdo verbal” de complementación: “No es que se haya llegado a una solución, estamos en camino a una solución”, aclaró. No obstante, dijo que “no era una marcha de protesta, era una marcha de apoyo” a las gestiones que está haciendo el MSP.

“El tema es que el día antes del tornado había dos blocks quirúrgicos y dos maternidades que funcionaban las 24 horas los siete días de la semana”, expresó Charbonier, antes de relatar que luego de que se reparó el hospital, que había sido dañado por el tornado, los recursos humanos fueron a otras ciudades y que el block y la maternidad del hospital volvieron a funcionar, pero sólo parcialmente. En ese escenario, CAMS recibió parte de la demanda pública mediante la compra de servicios. “El tema es que ahora se retira el privado”, dijo.

A Charbonier no le convence lo de la carretera nueva. Insistió en que se trata de una zona agroindustrial con una zona de influencia que comprende a varias localidades, e incluso al puerto de Nueva Palmira, que está a casi 100 kilómetros de Mercedes. Añadió que en la capital departamental “el sistema ya está prácticamente colapsado y le vas a agregar 25.000 usuarios”.

Enzo Malán, diputado del FA en Soriano, aclaró a la diaria que “hace cuatro o cinco años” que viene anunciándose la centralización de servicios en Dolores y dijo entender lo que plantean los vecinos porque “cuando no está el servicio, no está, pero cuando se tiene y se pierde, da la sensación de pérdida de todo lo que se había conquistado”, comentó.

Soluciones

Este lunes, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y el vicepresidente, Marcelo Sosa, fueron al hospital de Dolores, acompañados por la directora de Arquitectura de ASSE, Patricia Varela, y la directora de la Región Oeste, Marianella Mures. “Estamos dispuestos a colaborar en un 100% con la población de Dolores” para poder solucionar este problema, expresó Cipriani en una rueda de prensa. Aclaró que es el MSP quien dirigirá el convenio de complementación y que se busque que “ASSE no pierda”, y acotó que tampoco buscará ganar, sino mantener los servicios que se requieren.

“Estuvimos reunidos con el grupo de Reconstruyamos Dolores. Ellos pueden apoyar con recursos económicos, planteamos cuál sería el proyecto de aumentar la obra, de hacer un nuevo block quirúrgico en este hospital, con unas salas de internación nuevas, y al mismo tiempo poder mejorar la puerta de emergencia”, informó Cipriani, que dijo que también se habían reunido con la Comisión Pro Salud de Dolores. “Estuvimos evaluando los recursos humanos que nos hacen falta”, dijo, y acotó que, por ejemplo, falta personal de pediatría. “Podemos transmitir a la gente de Dolores que este es un muy buen hospital, que tiene muy buenos servicios, muy buenos profesionales y que esta ampliación que se estaría necesitando ahora, y para la cual puede llegar a haber recursos con Reconstruyamos Dolores, puede salir con muy buen éxito, siempre dirigido por el ministerio”, agregó, y buscó tranquilizar a la población diciendo que “si viene alguien a tener familia o a hacerse una cirugía, el hospital perfectamente la puede solucionar”. Tras ser consultado, respondió que el hospital hoy tiene puerta de emergencia, block y sala de maternidad y que el proyecto, que llevará un año de obra, buscará hacer “una ampliación desde cero”.

En cuanto a estas soluciones, Charbonnier mencionó que los tres prestadores de salud manifestaron intenciones de aportar recursos humanos y dinero, y que lo ideal es crear una nueva construcción porque el block quirúrgico de ASSE no está habilitado. Ramón Mastandrea, integrante de Reconstruyamos Dolores, médico y ex director departamental de Salud de Soriano (entre 2007 y 2010) dijo a la diaria que Reconstruyamos Dolores apuesta a crear un centro de segundo nivel de atención “compartido, una especie de sanatorio u hospital nuevo, cogestionado por las tres instituciones”. Los anuncios de ASSE y del MSP no van en esa dirección.