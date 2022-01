No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Legisladores oficialistas de las comisiones de Salud de Diputados y de Senadores fueron recibidos esta mañana en el Ministerio de Salud Pública (MSP) por el ministro y el subsecretario de Salud, Daniel Salinas y José Luis Satdjian, respectivamente, y por Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud, y Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas. A las 16.00 ingresaron los legisladores de la oposición.

El MSP anunció este viernes la reunión y su motivo: “Autoridades del MSP presentan proyecto de ley que faculta a realizar una distribución de socios de Casa de Galicia con el fin de evitar la migración masiva e intempestiva de socios”.

28.1.22 reunión de trabajo con legisladores de la Coalición de la Comisión de Salud de ambas cámaras en el @MSPUruguay con @JoseSatdjian y Cr. Yagoda, por solución legislativa inmediata para los afiliados Fonasa y funcionarios. De tal forma que permita fortalecer el SNIS. pic.twitter.com/ZKYfZusYV9 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) January 28, 2022

En diálogo con la diaria, Alfredo de Mattos, diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, uno de los participantes de la reunión de la mañana, informó que “quieren hacer un proyecto único para Casa de Galicia para solucionar el tema de los usuarios y de los funcionarios médicos y no médicos y liquidar el tema, porque como está cerrada por la Justicia , Casa de Galicia hoy no existe”.

En cuanto a la distribución de socios, tal como ha trascendido, De Mattos comentó que “hay cuatro mutualistas en el ranking como las posibles para destinar los afiliados del Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”, que son Universal, Cudam, Círculo Católico y Hospital Evangélico; el legislador aclaró que los socios individuales tendrán libertad para elegir el prestador.

Hasta ahora, el gobierno se mantiene en la propuesta de seguir el camino del documento multisectorial que había impulsado la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) en abril de 2001 con los ministerios de Salud y de Trabajo del gobierno del expresidente Jorge Batlle. Ese acuerdo establece que cuando cierra una mutualista, los usuarios sean distribuidos a otras instituciones que, como condición, deberán contratar a trabajadores de la institución cerrada. Su aplicación permitirá, según transmitió semanas atrás el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, que más de 60% de los trabajadores no médicos sean absorbidos por las mutualistas que reciban socios; el resto (una proporción a depurar, en función de resolver la situación de quienes tienen causal jubilatoria) quedaría a la espera de ser contratado y para ello se crearía un seguro de paro especial, algo que también requerirá una solución legislativa.

Consultado por esa posibilidad, De Mattos informó que “es muy probable que se llegue a eso”.

En diálogo con la diaria, la senadora Carmen Sanguinetti valoró positivamente la posibilidad de distribuir a los trabajadores. “El sistema de salud en Uruguay debe ser uno de los pocos rubros, si no es el único, que tiene esto de que cuando una empresa se encuentra en una situación como en la que se encuentra hoy Casa de Galicia, se les busca una salida a los trabajadores; en otros rubros los trabajadores quedan más desamparados, en ese sentido es una buena cosa”, expresó.

Según De Mattos, “si el Frente Amplio está de acuerdo, se puede hacer una asamblea general y votar en conjunto este proyecto”, que ingresará en los primeros días de la semana que viene al Parlamento, puntualizó De Mattos.

Destino de la sede

Con respecto a la sede de la institución, De Mattos comentó que continuarán funcionando los institutos de medicina altamente especializada y que “después de que se distribuyan los usuarios en las diferentes instituciones va a seguir funcionando un tiempo más hasta que se absorban y se solucione el tema; no la van a cerrar de un día para otro, así que hasta febrero va a funcionar y no sé si no en marzo”. De Mattos agregó que “el edificio es la garantía del fideicomiso y de los vales que tenía Casa de Galicia, que tenía toda la recaudación prendada”, por lo que el edificio “seguramente se va a licitar”.

De todos modos, el destino del inmueble será parte de definiciones posteriores, explicó De Mattos, porque lo urgente es definir qué pasa con los socios y los trabajadores. Por lo pronto, De Mattos tranquilizó diciendo que “la gente va a estar atendida” y que “dinero para los sueldos habría”.

Afuncag en contra

El “plan B”, como se le llama al acuerdo de distribución de trabajadores de Casa de Galicia sobre el que avanzaron el MSP y la FUS y que se busca concretar en este proyecto de ley, es rechazado por la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), que en la asamblea del 10 de enero revirtió la decisión de la asamblea del 27 de diciembre de continuar avanzando para aplicarlo. La marcha atrás y el conflicto interno llevaron a que renunciara la anterior mesa directiva de Afuncag y, luego de conformar una conducción interina, este viernes se están desarrollando elecciones para definir los integrantes de la nueva mesa, que asumirán el próximo lunes.

Este jueves Afuncag votó dos opciones: tomar el “plan B” y negociar para obtener los mejores resultados posibles o seguir luchando por la institución, “y todos eligieron seguir luchando, así que seguiremos”, transmitió a la diaria Lorena Herrera, integrante de Afuncag, quien agregó que los trabajadores seguirán luchando “hasta las últimas consecuencias” por la mutualista y piden más tiempo para trabajar en otras vías de salida. “Necesitamos más días y medidas como no abrir el corralito mutual”, explicó Herrera.

La asamblea de este jueves tomó otras decisiones: desafiliar a las integrantes de la mesa anterior, “en repudio por vendernos, e iniciarles un juicio”, explicó Herrera. Sobre la referencia a ser “vendidos”, recordó la asamblea del 27 de diciembre, en la que se votó y aprobó el “plan B”, que luego fue anulado, “pero aún así la mesa directiva firmó un preacuerdo con el MSP, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, según Herrera.

Otra de las decisiones del gremio fue llevar a cabo una movilización a la par de la agenda del presidente Luis Lacalle Pou, es decir, manifestarse en cada lugar que el mandatario se haga presente. Además, parar una hora por turno y aplaudir en la puerta del sanatorio, realizar pintadas y sumar a más personas a los funcionarios y socios que hoy se encuentran en huelga de hambre, algunos de ellos, encadenados frente a Casa de Galicia.

A pesar de la reunión que mantuvieron días atrás las autoridades interinas de Afuncag con Jorge Bermúdez y Soraya Larrosa, de la FUS, continúa la tensión entre ambas partes y Afuncag le envió una carta al secretario general del PIT-CNT para que se asigne a otra persona en el lugar de Bermúdez “porque sigue en la postura de hacer como si no existiéramos y de no considerar nuestro diálogo”, dijo Herrera.