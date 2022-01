No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Beauty Planet, una de las empresas que ofrecen bronceados artificiales, promociona en su sitio web que la exposición de la piel a la cama solar “reactiva el metabolismo celular, estimula la producción de colágeno y elastina, ayuda a producir antioxidantes, contrarresta el fotoenvejecimiento, y aumenta la tolerancia de la piel a la sobreexposición”. Por afirmaciones de ese tipo, la Sociedad de Dermatología del Uruguay (SDU) emitió un comunicado el 28 de diciembre en el que exige a empresas que ofrecen este tipo de servicios retirar de sus páginas web las afirmaciones “graves y dolorosas” que “tratan de confundir a la población, exponiéndola a un riesgo aumentado de padecer cáncer de piel y, en especial, melanoma”.

En diálogo con la diaria, la dermatóloga Mercedes Laporte, dijo que el comunicado surgió luego de una revisión que hizo la SDU de cómo estas empresas publicitan en las redes sociales y en páginas web los servicios de bronceado. En esa revisión detectaron “que había un error de concepto en lo que ofrecían, en principio al vender el bronceado como algo saludable”, explicó Laporte, y reafirmó lo que había declarado a este medio días atrás: que no existe ningún tipo de bronceado saludable, sea natural o artificial, porque el hecho de “que una persona cambie el tono natural de su piel significa que la piel sufrió ese cambio porque estuvo expuesta a la radiación ultravioleta y se tuvo que defender a través de la pigmentación”. Ese es el argumento que usa la SDU para catalogar como falsa la afirmación de “que el bronceado gradual y progresivo produce un entrenamiento de la piel al broncearse y de esa forma la protege en un 50% del cáncer”.

Además de esa revisión, la SDU tomó como insumo un trabajo que había hecho un estudiante de Comunicación que, al hacerse pasar por un cliente interesado en el servicio de las camas solares, averiguó lo que se ofrecía. “Nosotros no podíamos quedar ajenos a la situación, por eso sacamos el comunicado, para informar y contradecir esos supuestos beneficios”, aclaró.

El comunicado refuta varias de las frases de promoción que estaban publicadas y continúan publicadas, según la revisión que hizo la diaria a diez días de emitida la solicitud de la SDU.

Una de ellas refiere al aporte de vitamina D. “El uso de cama solar es muy popular en países con el cuidado de la salud, como todos los países europeos”, expresa la web de Beauty Planet. El spa Mega Sun promociona “cuatro espectros de luz en una sola lámpara especialmente destinada a la producción de melanina, colágeno, vitamina D, limpieza y purificación de la piel”, mientras que Smart Solarium Uruguay dice tener una “cama de última tecnología, que cuenta con más de 420 luces led para estimular el colágeno de la piel y la producción de vitamina D”. En cambio, en el comunicado de la SDU se aclara que “el bronceado no garantiza el aumento de la vitamina D en sangre”.

Por otra parte, los dermatólogos advierten que no es verdad que “en países europeos y en Estados Unidos es muy popular el uso de camas solares y son los países que más las consumen en el mundo”, puesto que “cada vez son más los países de estas regiones que regulan o prohíben el uso” de estos dispositivos. Sobre la afirmación de que “se producen menos arrugas por el sol”, la sociedad informa que “90% de los cambios del envejecimiento son debido a la radiación ultravioleta del sol y de las camas solares”.

Conocer los engaños

Consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) u otra institución regule este tipo de publicidad, la dermatóloga respondió que “no es competencia de la SDU que el MSP intervenga o no” y que se podría “notificar al Colegio Médico del Uruguay, porque es el organismo que recibe denuncias de irregularidades” que cometen los profesionales, pero como es un tema que linda con lo comercial, “se enmarca más en lo institucional, en quien regule las empresas y sus servicios”. Por el momento, comentó que “integrantes de la comisión de Salud del Senado tomaron conocimiento del comunicado”. Esa comisión tiene a estudio un proyecto de ley que presentaron los nacionalistas Arim Niffouri y Carmen Asiaín para prohibir el uso de camas solares a menores de 18 años.

Laporte aclaró que “la intención de comunicar este tipo de cosas no es dejar a nadie sin trabajo ni arruinar ningún tipo de negocio”, pero que es su obligación como profesionales “poner a la población en conocimiento de los engaños, porque si alguien decide tomar un servicio tiene el derecho de hacerlo en base al conocimiento de lo perjudicial que puede ser, no creyendo que le traerá beneficios que no son reales”, resumió.