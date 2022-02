No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La covid prolongada, conocida también como long covid, es una enfermedad que puede presentarse en aquellas personas que tuvieron covid-19, no sólo en quienes tuvieron más síntomas o debieron hospitalizarse, sino también en quienes experimentaron síntomas leves e incluso hasta en asintomáticos, informó a la diaria Victoria Frantchez, infectóloga y docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República.

Los síntomas de la covid prolongada suelen persistir hasta 12 semanas después de diagnosticada la infección; si las molestias continúan por más de cuatro semanas después del alta del paciente, los especialistas recomiendan consultar a un médico.

Según Frantchez, los síntomas que más se presentan en pacientes con covid prolongada son: alteraciones en el apetito, alteraciones neurológicas como lentitud en el razonamiento, alteraciones en el sueño y cansancio, fatiga severa y debilidad muscular, entre otros.

Sobre la causa del síndrome, Frantchez dijo que aún no hay estudios que lo confirmen, por lo que no se sabe con exactitud “si el long covid lo genera una persistencia viral o es inflamación persistente, aunque se supone que lo más probable sea lo segundo”. Los síntomas se tratan según el paciente: “Si lo que le sucede a la persona es que le duele mucho la cabeza, se recetan analgésicos, pero si hay, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria o neumonitis por covid, se indica un tratamiento con corticoides”, ejemplificó la especialista.

Por otra parte, aclaró que la covid prolongada es un síndrome que presenta todos los síntomas mencionados, y que otra cosa son las secuelas de la covid, que “suelen darse, por ejemplo, en quienes tuvieron neumonía y cuya recuperación tarda aún más”, explicó Frantchez.

Hasta el momento no se sabe si las variantes de covid que se han detectado han tenido que ver o no con el síndrome, porque es difícil identificar con qué variante se infectó cada persona y porque la vacunación podría influir en la aparición de los casos. “Con la aparición de la variante P1 y con la delta hubo muchísimos casos de long covid, mientras que con ómicron se ven menos, pero no sabemos si es por la variante en sí o por el avance que tiene en este momento la vacunación contra la covid”, aclaró Frantchez.

Luego de tener covid, si no aparecen síntomas que alerten de una posible dificultad, no se recomienda ningún chequeo específico. “Los chequeos se ordenan según la aparición de los síntomas, no antes”, concluyó Frantchez.

>Características en 161 pacientes

En diciembre de 2021, en el Congreso Uruguayo de Medicina Interna, se presentó un estudio elaborado por Ernesto Carioli, especialista en Medicina Interna que dirige la Unidad Post-Covid 19 del Casmu, Romina Caraballo, Cecilia Collazo, Cristina Pattarino, Eliana Vaz, Elena Schelotto, Inés Petrini y Eduardo Milano. El material describe las características clínicas de 161 pacientes de las mutualistas Casmu y Crami (con sede en la ciudad canaria de Las Piedras) a los que les hicieron un seguimiento: 95 mujeres (59%) y 66 varones (41%) que, en promedio, tenían 53 años de edad. Fue un estudio retrospectivo y descriptivo que se hizo entre el 15 de junio y el 15 de setiembre de 2021.

Los 161 pacientes fueron seleccionados por haber tenido un diagnóstico confirmado de covid-19 y persistencia, luego de las cuatro semanas de haberse hecho el test, de síntomas que no se explicaban por otra causa médica. Al momento de contraer la enfermedad, 89 de ellos no se encontraban vacunados contra la covid-19 (55,2%), 43 habían recibido una sola dosis (26,7%) y 29 (18,1%) tenían dos dosis, dice el estudio.

Entre los resultados, se destaca que “no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres ni entre [pacientes] ambulatorios y hospitalizados ni entre aquellos con menos o más de 12 semanas de evolución”, explica el material. Además, hubo diferencias entre no vacunados y vacunados con una y con dos dosis: los que tenían dos dosis presentaban menor cantidad de síntomas, informó Cairoli en diálogo con la diaria.

El estudio tomó en cuenta 15 síntomas: fatiga, ansiedad-insomnio, disnea de esfuerzo, percepción de alteración en la memoria, artralgias-mialgias, niebla mental, tos, intolerancia al ejercicio físico, cefalea, anosmia-disgeusia (pérdida de olfato-gusto), dolor torácico y reflujo gastroesofásico. Detectó que a las 12 semanas del inicio de la covid-19 persistían cuatro de ellos: fatiga, ansiedad, disnea (dificultad para respirar) y alteración en la memoria.

“El estudio, con la muestra que abarca, nos permite tener un panorama general y actual, de Montevideo y Canelones, sobre el poscovid en Uruguay”, dijo Cairoli. Asimismo, el internista considera que la revisión sirvió para derribar algunos mitos, como “que estar internado conlleva a que persistan los síntomas y que las mujeres consultan más que los hombres”.

Sobre las diferencias entre las variantes, dijo que como “el corte del estudio fue hace varios meses, no quedó dentro del análisis la variante ómicron, por la cual habrá que esperar para tener datos concretos”. En cuanto a las vacunas, Cairoli remarcó que también quedó comprobado que, “además de prevenir el ingreso hospitalario y la gravedad, pone al paciente en favor de que, en el caso de llegar a tener síntomas poscovid, sean de menor intensidad”.

En cuanto a la proporción de personas con covid prolongada, Cairoli dijo que los estudios internacionales marcan diferentes proporciones, pero él prefiere referirse a los ingleses, que hablan de que pueden desarrollarlo entre 10% y 20% de las personas que tuvieron covid-19. Frantchez, por su parte, señaló que a nivel global afecta entre 15% y 30% de quienes tuvieron covid.

Herramientas

A diferencia de las primeras guías médicas sobre covid-19, las actuales ya incluyen al long covid y detallan recomendaciones a seguir, según los síntomas que se presenten.

“Puede sentir que sus síntomas duran semanas o meses luego de haber cursado la infección, especialmente si ha estado en el hospital o ha tenido covid-19 con síntomas graves”, explica la última guía sobre covid, para pacientes, de Cosem. Agrega que, además de los síntomas físicos, “es muy común experimentar sentimientos de ansiedad y mal humor, y algunas personas que recibieron tratamiento en el hospital también pueden experimentar ansiedad o molestias recordando la internación y lo vivido”.

En el sentido práctico, detalla con explicaciones y gráficos, ejercicios para mejorar la fatiga y la respiración al moverse, estrategias para controlar la tos seca, planificaciones para disminuir el cansancio y ejercicios de relajación. Si bien exhorta a consultar a un médico de confianza ante las molestias, “sugiere prácticas útiles para quienes tuvieron covid, aunque no tengan diagnóstico de covid prolongada”, agregó Frantchez. La guía de Cosem es de acceso libre y se puede descargar desde la página web del prestador.

En España, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia coordinó, con base en un comité científico, la Guía clínica para la atención al paciente con long covid. Además de algunas recomendaciones, el texto cuenta con una novedad que en Uruguay aún no se considera: la causa de la covid prolongada podría ser la afectación del nervio vago, que es el que conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del organismo. “Los pacientes en los que predomina la afectación del nervio vago como secuela de la infección tienen dificultades para tragar, disnea, trastornos digestivos y cardíacos”, explica.

La guía sugiere que alguien con covid prolongada “padece una enfermedad que aún está en estudio, por lo que tiene un papel fundamental el tratamiento integral en el que es partícipe en la gestión de la enfermedad”. Por esto sugiere prestar especial atención a los síntomas que puedan aparecer luego de tener el alta médica por covid-19 y gestionarlos en conjunto con su prestador de salud.