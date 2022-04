El cuarto refuerzo de la vacuna contra la covid-19 aún continúa únicamente habilitada para los mayores de 70 años; mayores de 50 años con comorbilidades; personas que vivan en establecimientos de larga estadía, o similar; personas con síndrome de Down e inmunodeprimidos. En la rueda de prensa, Peluffo afirmó que “el proceso de vacunación contra la covid ha sido dinámico” y que, por tanto, “si por ahora no cambian las cosas es porque todavía no hay evidencia como para cambiarlo”.

Que la cuarta dosis continúe siendo prioridad para determinada población fue una “decisión técnica” de la CNAV, dijo Peluffo, y si bien aseguró que “sabemos que hay personas que están reclamando por más dosis, las recomendaciones son esas”. Franchetz, por su parte, esbozó que “en población general el beneficio hoy de la cuarta dosis es residual: disminuye un poco las nuevas infecciones y no hay cambios con respecto a la tercera dosis en enfermedad grave y muerte”. En ese marco, aseguró que “no tiene sentido inmunizar ahora con cuarta dosis” al resto de la población.