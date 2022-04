“A los pacientes en ASSE no les pueden faltar los medicamentos. Cuando ingresamos faltaban rubros, los pusimos y estamos comprando mejor. No pueden demorar en entregar 15 días o tener los fármacos en cajas”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani. “Tenemos buen presupuesto, tenemos que gestionar mejor”, subrayó.

A partir de esas declaraciones, que se suman a lo advertido por el jerarca días atrás, de que si no se solucionaba el problema de la distribución de medicamentos, recurriría a su privatización, la Comisión Directiva de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AFQU), manifestó “preocupación” ante lo planteado por Cipriani.

“Todo el colectivo se encuentra posicionado para sumar y trabajar para el paciente”, indicó la gremial empresarial. En esa línea, aclararon dos puntos principales: por un lado, que “el aumento del rubro que recibieron los Servicios de Farmacia de todas las unidades ejecutoras fue para compensar la disminución en el poder de compra de medicamentos, dado que desde 2020 el rubro medicamentos no acompañó el ajuste” del Índice de Precios del Consumo (IPC). Es decir, que en términos reales no se trató de un incremento.

En segundo lugar, desde la gremial afirmaron que “los procesos de compra utilizados siempre fueron los previstos por la Institución [ASSE]”, por lo que, la AFQU “rechaza la afirmación ‘comprar mal’ [en referencia a lo dicho por Cipriani que ahora se está ‘comprando mejor’], ya que no aplica para este caso”.

Para finalizar, la AQFU subrayó la “disposición para el abordaje integral de este problema complejo, velando por la eficiente gestión de los recursos públicos y la mejor atención de los pacientes de la Institución”, junto a la valoración y el trabajo con el colectivo de químicos farmacéuticos de ASSE. Según supo la diaria, en la noche del lunes los integrantes de la entidad gremial se reunieron vía Zoom para dialogar sobre el tema.

“Menos medicación y más usuarios”

“A los problemas públicos se los aborda con mejor gestión, con una mirada integral, por lo tanto, rechazamos el razonamiento de privatizar servicios de ASSE”, señaló a través de un comunicado la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) sobre lo planteado por Cipriani. Para el sindicato, la posible privatización “no soluciona”, sino que “agudiza el problema”. “Estamos para buscar soluciones, no estos parches que sólo degradan nuestra labor”, manifestó la FFSP.

En diálogo con la diaria, el presidente de la FFSP, Martín Pereira, afirmó que las declaraciones del presidente de ASSE demuestran “que no han podido gestionar bien la gestión del medicamento para que le llegue al usuario”. Para Pereira, “hay que coordinar mejor y ver en los lugares puntuales donde hay problemas, estudiar lo que está fallando, antes de salir a hablar de privatizar un servicio que sería un costo mayor para el Estado y pondría en juego puestos laborales que hoy se están dados a través de ASSE”.

En cuanto a las demoras o las dificultades de acceso de los medicamentos, Pereira aseguró que “hay menos medicación y más usuarios” y que, en tanto, “eso complica la situación”. Por otro lado, también remarcó que “hay falta de personal en farmacias para poder preparar los pedidos hacia las policlínicas más pequeñas, que es donde hay una distribución interna dentro de ASSE, porque después la distribución las hacen los laboratorios directamente desde los hospitales de ASSE”.

Días atrás se pronunció al respecto el neurólogo Federico Preve, exintegrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. “A veces leemos cosas inauditas”, dijo en Twitter sobre lo apuntado por Cipriani.

“A veces leemos cosas inauditas. Día tras día quienes asistimos usuarios de ASSE vemos falta de medicación, no hay para la presión, no hay para epilepsia, para el dolor, ni para diabetes. Consecuencias en salud y enfermedad dramáticas para más de 1.300.000 personas vulneradas”.

En conversación con la diaria, Preve señaló que en los últimos dos o tres años “se agudizó drásticamente” el problema de la distribución de medicamentos en el primer nivel de atención; principalmente para quienes tienen epilepsia, que si “no toman la medicación, pueden tener convulsiones”, como también para quienes sufren hipertensión y diabetes.

Según Preve, la dificultad en el acceso suele ser “por demoras o porque en algunos casos no hay más medicamentos, porque no se compra más”. Asimismo, remarcó que “el presupuesto de los rubros destinados a medicación en ASSE, solamente en uno de los tres años que no ajustó por IPC, en 2020 en la Rendición de Cuentas, cayó un 9,84%”. Esto significa, según el neurólogo, que “hay un 10% menos de stock de medicación para distribuir para los usuarios”. En conclusión, Preve afirmó que “si hay muchísimos usuarios más y en los últimos dos años no se ajustó por IPC, seguramente se acerque más al 20% que al 10% [la caída del presupuesto para medicamentos]”.