Este lunes se remataron cinco policlínicas de la ex Casa de Galicia que no habían sido incluidas en el remate del sanatorio principal de la mutualista. En el segundo remate se incluyeron cinco policlínicas, pero sólo cuatro de ellas tuvieron ofertantes. La restante -ubicada en la calle Colonia, en Montevideo- se volverá a rematar en setiembre junto con tres policlínicas que aún no fueron ofertadas, según informó a El País Fernando Cabrera, síndico de la Liga de Defensa Comercial.

El Casmu fue el mejor oferente para la policlínica ubicada en el Cerro; el precio base de ese inmueble fue de 85.000 dólares, pero la mutualista lo adquirió al ofertar 180.000. La base de otra de las policlínicas, que se ubica en Lagomar, fue de 185.000 dólares y la mutualista Cosem la adquirió por unos 500.000 dólares. La policlínica de Carrasco que se ubica en la calle Avenida Italia y la sede de 18 de Julio fueron adquiridas por empresarios privados por 1.700.000 dólares.

El 8 de junio el Círculo Católico compró el sanatorio en 15,3 millones de dólares; el precio base fue de 12,3 millones.