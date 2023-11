El próximo lunes se cumple una semana de la inauguración del Hospital del Cerro, evento que transcurrió en un clima tenso de principio a fin, que no se cortó del todo los días posteriores ya que aunque la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ya había anunciado que el centro debía ser testeado antes de recibir pacientes, diversos actores políticos y vinculados a la salud cuestionaron que se inaugurara, por ejemplo, sin la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de Bomberos.

A su vez, una de las especialidades con las que el centro de salud necesita contar y no estuvo exenta de la polémica fue la de anestesia, ya que tras algunos llamados vacantes, todavía no es del todo certero a quiénes y cuántos profesionales contrató ASSE. Para actualizar la situación, la diaria dialogó con Germán Reta, presidente de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU). En principio, confirmó que “hay anestesistas para el Hospital del Cerro”, lo que “no se sabe” es si se cuenta con la cantidad adecuada. Según Reta, “hace unos pocos días” el encargado del área de anestesia del hospital vio quiénes se presentaron al último llamado y realizó una lista con residentes y titulados.

Lo que hasta ahora es seguro, además del responsable del servicio, son cinco coordinadores que fueron recomendados por la SAU. Reta agregó que tampoco le consta que el hospital ya cuente con instrumentista y cirujanos “ya contratados”. Respecto al tipo de procedimientos quirúrgicos a realizarse allí, un tema que ha sido parte del debate ya que por el momento el hospital no cuenta con tomógrafo, Reta mencionó que en el momento de plantear sugerencias y empezar a organizar el funcionamiento del hospital la SAU le sugirió a ASSE que allí se realicen intervenciones “del día” y no procedimientos complejos y coordinados que requieran internación, entre otras cosas, porque el hospital no tiene CTI para utilizar ante eventuales complicaciones. El prestador público “estuvo de acuerdo” con ese planteo.

Por su parte, Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, dialogó con la diaria e hizo varias aclaraciones respecto al funcionamiento del hospital, las habilitaciones y los equipos. Sobre los anestesistas puntualizó que ya hay diez contratados, un número que “para empezar está bien”, cantidad en la que se incluye al jefe del servicio.

Sobre la habilitación del MSP sostuvo que ahora “sería ilegal tener el hospital habilitado” por la cartera, ya que si bien se construyó en base a “42 protocolos” y a “todas las normativas vigentes”, el proceso de habilitación se comienza “cuando el centro de salud ya está en funcionamiento” y, de hecho, obtener el permiso demora “varios meses”. Según Cipriani, en este momento el hospital, que en la zona del Cerro abarca unos 65.000 usuarios, está en un proceso de testeo que detectó errores en los equipos de laboratorio, los cuales ya “fueron corregidos”, y se espera que la semana que viene “esté todo pronto para que ingresen los pacientes”. Al momento funciona la emergencia, la policlínica y se está instalando la farmacia.

Sobre el tipo de cirugías que se van a realizar en el hospital y la necesidad de contar con un tomógrafo, Cipriani consideró que allí se harán “todo tipo de cirugías que sea posible realizar” y que el tomógrafo es un aparato con el que cuentan “pocos hospitales” de los diferentes departamentos del país pero que, aun así, el 31 de octubre cerró una licitación para adquirir un equipo para el Hospital del Cerro, se presentaron “varios oferentes”, y aunque todavía “no se sabe a quién” se le va a comprar, en las próximas semanas se va a definir. Pero decir que se necesita del equipo para operar “es un error de concepto muy grande”, valoró el presidente de ASSE.

Coordinación con el hospital Maciel tiene diferentes expectativas

En el discurso de inauguración Cipriani mencionó que el Hospital del Cerro tendría una fuerte coordinación con el hospital Maciel. Consultado sobre la logística que se instalará para que eso sea posible, dijo que el nuevo centro de salud va a “descongestionar el hospital Maciel en el sentido de que [las consultas de] muchos pacientes se van a resolver en el Cerro”. Además mencionó que desde el hospital Maciel se cuenta con el médico cirujano y vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Rodrigo Pernas, y dos nurses para establecer comunicación y coordinación entre los servicios. De todas maneras, el Hospital del Cerro “no es un apéndice” del histórico hospital, afirmó.

En cuanto a un eventual traspaso de recursos humanos de un centro a otro, Cipriani negó que eso sea una posibilidad y dijo que lo que sí ocurrió fue que “algunos pocos” funcionarios se presentaron a cargos del Hospital del Cerro porque “viven en el barrio y quieren trabajar allí”, pero “el [hospital] Maciel no pierde esos cargos, debe abrir llamados para volver a cubrirlos”. Cipriani también aclaró que las 720 horas de anestesia que, según trascendió esta semana, el hospital Maciel perdería por recortes de presupuestos no tienen relación con el centro de salud del Cerro, y que además ya fueron “reincorporadas, porque se trató de un error”.

En tanto, Gerardo Eguren, director del hospital Maciel, coincidió con Cipriani sobre la coordinación entre los hospitales, pero sobre el resultado de la instalación del nuevo centro consideró que si bien “algo puede descomprimir” al hospital Maciel, no lo prevé como algo significativo porque la mayor afluencia de pacientes proviene del “litoral, que en suma son más de un millón de usuarios”. Eguren recordó que, por ejemplo, las cirugías vinculadas a cuestiones neurológicas y vasculares seguirán realizándose en el hospital Maciel porque el del Cerro no cuenta con los especialistas necesarios. El nuevo centro sí puede ayudar a aliviar “emergencias y urgencias”, estimó el director.