La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tomó una decisión que generó rechazo en la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU): contratar anestesistas argentinos para cubrir puestos vacantes en el novel Hospital del Cerro, que se inaugurará en octubre.

La decisión fue tomada por las autoridades de ASSE luego de que se realizaran dos llamados y quedaran desiertos, según informó El País. Ante esta situación, la SAU publicó un comunicado este martes en el que negó haber pedido a sus socios que no se presentaran al llamado. “Es fundamental aclarar que la SAU no ejerce influencia alguna sobre sus socios en cuanto a su participación en estos llamados. La decisión de nuestros miembros de involucrarse o no en estos procesos es individual y personal”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, rechazaron las afirmaciones de las autoridades de ASSE acerca de “supuestas negociaciones y objeciones en relación a estos cargos” y respaldaron la incorporación de especialistas extranjeros que “cumplan rigurosamente con los procedimientos de reválida, contribuyendo así al fortalecimiento de nuestro sistema de salud”.

Sobre este punto, los anestesistas extranjeros deberán revalidar el título de medicina general y la especialidad ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Al respecto, Juan Riva, profesor grado 5 de la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina, dijo este jueves a El País que, además de la formación, los estudiantes deben hacer una práctica antes de recibirse y, por lo tanto, valoró que no es seguro autorizar una reválida sólo corroborando el programa de la institución extranjera. “No comparto que en un escritorio, por solamente corroborar que un programa de afuera es igual que otro, y que se viene de una institución muy buena, automáticamente se dé el título”, expresó.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, se refirió este miércoles al conflicto con los anestesistas uruguayos en rueda de prensa y puntualizó que se hicieron dos llamados, que quedaron desiertos, por lo que “no hay interés de trabajar. Obviamente nosotros tenemos que solucionar el tema, yo no puedo tener un hospital que no tenga anestesistas”, acotó.

Destacó que en Argentina estos especialistas tienen “un nivel técnico muy bueno”, muchos de ellos se formaron en la Universidad de Buenos Aires, una universidad de mucho nivel en América Latina”. Agregó que se encuentran trabajando con el MEC y el MSP para las reválidas y aclaró que ese proceso “lleva la autorización de un grupo de anestesistas y de hecho ya hay anestesistas para evaluar a estos especialistas. Nosotros cumplimos todos los requisitos que la ley garantiza”, acotó.

Consultado sobre por qué considera que los anestesistas no se presentaron a los llamados, Cipriani respondió: “Puede ser que no les interese trabajar en ASSE, en el Hospital del Cerro”.