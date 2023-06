Este jueves la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comunicó que el directorio resolvió el cese de la coordinadora de la subregional norte de ASSE, Carla Rodríguez de Almeida, quien ordenó bajar un llamado del prestador público, por lo cual además ASSE actualmente cursa una investigación administrativa.

En el comunicado el prestador fundamentó que el cese se concluyó ante “la necesidad de realizar cambios en la conformación del equipo de trabajo” de esa dirección, sin embargo, la situación comenzó hace varios días, tras la denuncia de una funcionaria de esa dependencia.

En principio, estaba previsto que el 24 de abril se abriera un llamado para cuatro cargos de auxiliares de enfermería en ASSE en las localidades de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, en el departamento de Artigas, a través de la página web de Uruguay Concursa. Sin embargo, dos días antes, el llamado fue cancelado. Según informó El Observador, la decisión de realizar el llamado la tomó Emilia Feris, adjunta a la dirección de la Red de Atención Primaria (RAP) de Artigas, y fue ejecutada por Daniela Márquez, directora administrativa de la RAP.

Una vez publicado el llamado en la web, Rodríguez de Almeida se comunicó directamente con Márquez para que suspendiera el llamado.

De inmediato, el sábado 22 de abril, Márquez consultó a la referente administrativa de recursos humanos de ASSE, Natalia Arrambide. Según consta en una conversación entre ambas, a la que accedió la diaria, Márquez le preguntó si se podía cancelar la convocatoria con el argumento de que “se enojaron” con ella porque sacó ese llamado. “El lunes a primera hora llamá a Concursos y pedí bajarlo”, le explicó Arrambide.

Acatada la orden, Márquez le informó a Rodríguez de Almeida, quien le comentó a través de un audio: “Yo no sé por qué [Feris] está haciendo esos llamados para suplentes, porque eso no sirve para nada. [...] Te saca la posibilidad de direccionar un poco. Yo si tengo un ‘plan invierno’ o un ‘plan verano’ quiero a la gente que sé que laburó conmigo. A mí no me gusta mucho que abra esos llamados así”. El audio fue difundido en el programa Nada que perder de M24.

Tras el episodio, Márquez renunció a su cargo y denunció a Rodríguez de Almeida por acoso laboral ante una comisión técnica de ASSE.