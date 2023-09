La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició este martes una investigación administrativa luego de tomar conocimiento de una nota enviada por un grupo de talleristas de la ciudad de Salto, que reclaman el pago pendiente del arreglo de una ambulancia, informó el organismo en un comunicado.

En la misiva dirigida a ASSE, los denunciantes afirman que en mayo de 2021 el diputado de Cabildo Abierto por Salto, Rodrigo Albernaz, y su secretario Luis García dejaron en el taller Bertassi-Di Donatto una ambulancia Hyundai H1. La carta, difundida este lunes por Crónicas del Este, agrega que Albernaz y García argumentaron que el pago de los arreglos estaría a cargo de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y ASSE.

Según el documento, el taller Bertassi-Di Donatto desarmó el motor, lo que resultó en una deuda de 48.800 pesos. El motor fue enviado a Rectificaciones Bisio SA para el rectificado correspondiente, lo que implicó un costo de 46.000 pesos.

Por otra parte, la reparación de la bomba inyectora y la compra de repuestos generales se le solicitó al taller Helmer A Prantl; todo eso costó 56.724 pesos. En tanto, la reparación de la parte eléctrica del vehículo estuvo a cargo del taller de electricidad Daniel Lura, por un monto de 11.400 pesos.

La deuda total con los talleres asciende a 162.924 pesos.

“A la fecha las empresas involucradas fuimos perjudicadas, debido a que nadie se hace cargo de los pagos de los diferentes trabajos realizados y repuestos suministrados”, dice la carta. En esa línea, piden que se “tomen cartas en el asunto” y “se proceda al pago de lo adeudado”.

Por su parte, Albernaz señaló a El País que se trata de “una noticia falsa”. Contó que como diputado suele realizar gestiones por el Poder Ejecutivo o entes autónomos para avanzar en mejoras en el departamento. En este caso, reconoció que inició “una gestión” cuando entró en conocimiento de que 12 ambulancias del servidor público irían a desarme.

Frente a ese escenario y ante “las necesidades del departamento” de este tipo de vehículos, Albernaz decidió solicitar al directorio de la CTM, que “está regalando dinero para todos lados”, que disponga los recursos necesarios para arreglar las ambulancias. Sin embargo, aseguró que esa gestión no prosperó. Planteó que “el único problema es ese”. “Yo no hago papeles ni manejo dinero, ni muevo ambulancias, ni nada. Gestiono cosas posibles y genero convenios interinstitucionales”, subrayó. Asimismo, expresó: “Yo fletero no soy”.

De acuerdo al diputado, si los mecánicos arreglaron la ambulancia “la responsabilidad será de CTM o de ASSE”. “Mía no es”, aseguró, y manifestó que la difusión de esta carta es “una embestida” contra él para “desprestigiar” su labor y por denunciar irregularidades en la CTM.