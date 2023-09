El Ministerio de Salud Pública (MSP) compró el medicamento de alto costo Voxzogo para Nina Supervielle, la niña de 9 años con acondroplasia, según informó este viernes, en el marco de una actividad sobre la seguridad del paciente, la ministra de Salud Pública, Karina Rando. La jerarca anunció que las ampollas llegarán al país en un máximo de 10 días y que la comprá se realizó luego de un llamado a precios para que el tratamiento pueda comenzar hasta que se resuelva el marco judicial.

A su vez, Rando aclaró que el ministerio no sólo apeló a este caso si no que lo hizo con todos los que surgen porque de otra manera no sería “equitativo”. Aún así sostuvo que se comprende “perfectamente el dolor que está pasando la familia”.

El costo de la compra fue de 32.000 dólares y si el juez determina que el ministerio debe hacerse cargo del resto del tratamiento lo seguirá haciendo, según la ministra.

En la primera instancia la Justicia había fallado a favor de Supervielle y condenó al Estado a suministrar el fármaco para todo el tratamiento pero la posibilidad todavía no es una certeza porque las tres instituciones involucradas en el caso –el MSP, el Banco de Previsión Social (BPS) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR)– apelaron la sentencia.