El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, visitaron el hemocentro del Hospital Militar para informarse sobre el proceso de reubicación del Servicio Nacional de Sangre, luego del incendio del martes pasado.

De acuerdo con un comunicado de ASSE, el servicio se encuentra “funcionando a pleno”, además de que “ya se han recuperado los volúmenes de sangre perdida” luego del incidente. Según entiende, esto se debe a la cooperación del Hospital Militar, así como aquellas jornadas solidarias organizadas por el Hospital de Clínicas y el Hemocentro Regional de Maldonado.

En una rueda de prensa, García agradeció la colaboración de los funcionarios del Banco de Sangre y el Hospital Militar frente a “una circunstancia tan dolorosa, fuerte y negativa”, lo que permitió volver a operar dentro de las 48 horas posteriores al incendio. Según comentó el ministro de Defensa, las acciones del departamento de sanidad de las Fuerzas Armadas se condicen con “su misión fundamental”.

“El Hospital Militar es el último recurso estratégico que tiene el país en materia de salud, y aquí hay una prueba fehaciente”, argumentó García, quien también agradeció el “profesionalismo”, la “calidad humana” y el “sentido patriótico” de los involucrados en la operación de traslado.

Por su parte, luego de ser consultado sobre qué ocurrirá con la sede del Banco de Sangre, Cipriani explicó que “se están haciendo todos los relevamientos” respecto del estado del edificio. Según detalló, “el incendio fue muy importante” y “se perdieron muchos laboratorios” y “muchísimo equipamiento”, aunque no se generó un riesgo estructural. Las causas del incendio, por el momento, aún se desconocen.

En esta línea, Cipriani valoró positivamente la colaboración del Hospital Militar, “que permite que el Sistema Nacional de Sangre continúe por el momento”. El presidente de ASSE elogió el hemocentro del recinto, que caracterizó de “excelente” y “pionero en lo que se refiere al tema”. “Nosotros en esto no podemos parar”, explicó Cipriani, quien comentó que “acá no se puede ser burocrático”. Asimismo, agradeció la colaboración del Hospital de Clínicas y el Hemocentro de Maldonado, que contribuyeron a recuperar los volúmenes perdidos. “La población no tiene riesgo de tener faltante a nivel de sangre”, afirmó Cipriani.