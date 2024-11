En las últimas horas el Casmu comunicó que entregó al Ministerio de Salud Pública la respuesta al primer informe de los interventores, documento al que respondió con un análisis económico-financiero y un análisis jurídico, según informó el abogado de la mutualista, Pablo Schiavi.

Además, el vocero de la empresa afirmó que este martes, en asamblea, los médicos capitalizadores aprobaron el plan de reestructura que fue presentado en la instancia por Julio Pontet, gerente de Proyectos de la mutualista. Sin embargo, el colectivo médico lo negó.

Según expresaron varios de los profesionales en diálogo con la diaria, lo que se votó y aprobó con 332 votos a favor, 330 en contra y 15 abstenciones fue “dar por presentado e informado el plan de reestructura”.

A su vez, el colectivo coincide en que el clima de la asamblea fue tenso. Según relatan, en principio, Raúl Rodríguez, el presidente de la empresa, abrió el espacio con un mensaje “netamente político y subjetivo” sobre el nacimiento y la historia del Casmu, desde 2009 hasta la fecha.

Luego hablaron otros integrantes del área comercial, entre ellos Pontet. Según explicaron los capitalizadores, uno de los mensajes en los que la empresa puso foco fue que “no se van a perder cargos, pero la trampa está en que le llaman cargos a los médicos titulares, pero en Casmu, como en tantas otras empresas, la mayoría de los médicos somos suplentes”. Hay personas que “hace 15 o 20 años cumplen determinadas horas en un mismo puesto pero no es titular”.

Cuando terminó la presentación de Pontet surgió una moción de orden que cerró la lista de oradores. Se anotaron en total 44 personas y cada una tenía tres minutos para hablar. En la mitad de la asamblea, cuando todavía no habían hablado todos, llegó otra moción de orden que decía “la asamblea resuelve aprobar el plan de reestructura”. “En ese momento varios médicos protestaron y aclararon que no se trataba de una moción de orden sino de resolución, y que no correspondía votarla en ese momento porque, de hacerlo, no quedaba más por discutir”.

Ante la reacción de la mayoría, la moción se consignó en la frase que finalmente se aprobó. La asamblea continuó y, según cuentan, varios médicos enviaron una moción de rechazo que no fue leída por la mesa de autoridades.

Algunos médicos evalúan impugnar la resolución en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura.

Algo similar ocurrió hace una semana con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Luego de que la directiva de la institución, a través de un comunicado interno, afirmara que tanto el SMU como el Sindicato Anestésico Quirúrgico, la Federación Uruguaya de la Salud y Afcasmu están de acuerdo con el plan de reestructura, el SMU emitió un comunicado en el que manifiesta que “nunca se ha expedido en ese sentido” y que “es incorrecto interpretar que la firma de un reciente convenio, que tuvo como objetivo que el plan no genere despidos, constituya una opinión” sobre el documento.