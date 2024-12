Tras el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, un virus que se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales y también, aunque es muy poco frecuente, a través del embarazo, por el canal de parto, en la lactancia o de otras formas que en Uruguay son muy poco frecuentes, en diálogo con la diaria, Victoria Frantchez, integrante de la Cátedra de Infectología del Hospital de Clínicas, y Zaida Arteta, infectóloga y docente grado 4 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, sostuvieron que es necesario que Uruguay, así como el resto de América Latina, cambie el foco en cuanto a prevención para lograr disminuir la cantidad de casos.

En el mundo los nuevos casos “vienen en descenso”, mientras que en la región desde 2010 hasta ahora no se ha podido parar la transmisión, entre otras cosas, porque no se utilizan estrategias de prevención combinadas como la profilaxis preexposición (conocida como PrEP), que consiste en un tratamiento con medicamentos para prevenir el VIH e implica tomar uno o tres comprimidos al día, lo que lleva a cero el riesgo de adquisición del virus, y la recomendación es que se utilice por personas que están más expuestas, explicó Frantchez.

Para las infectólogas, “lo que está comprobado” que funciona es la prevención combinada que incluye lo comportamental y menos influyente –porque reiterar año tras año la importancia de utilizar preservativo por sí solo “tiene poco impacto”– y otras estrategias, como la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, el diagnóstico precoz y la respuesta adecuada, más todas las opciones farmacológicas.

Entre estas últimas hay tres que son “las más importantes”: una es llegar a que indetectable es igual a intransmisible; si se diagnostica a tiempo, se aplica un tratamiento antirretroviral y la carga viral se vuelve indetectable, aunque la persona no use preservativo, no se transmite la infección. Además de la PrEP, la infección se puede prevenir con profilaxis posexposición (conocida como PEP), un tratamiento que se indica para después de haber mantenido relaciones sexuales sin preservativo y que hay que solicitar dentro de las 72 horas luego de la exposición.

Tanto para Frantchez como para Arteta, las estrategias combinadas deberían aplicarse a través de un plan nacional que, entre otras cosas, asegure que el tratamiento, “cada vez más simple”, esté disponible en todos los lugares del país y sin tickets diferenciales.

Según los datos del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay en 2023 se diagnosticaron 870 casos nuevos. En 2022 fueron 874 y en 2023, 757. La cartera estima que en total hay unas 16.000 personas cursando la infección y unas 14.921 diagnosticadas y 12.000 en tratamiento. Respecto de los datos, las especialistas agregaron que se sabe que en la región los casos nuevos se dan en varones jóvenes y varones gay, pero en Uruguay no tenemos las características de los nuevos infectados, algo que “dificulta bastante” aplicar nuevas estrategias de prevención.

En el día mundial de prevención, la Organización Panamericana de la Salud lanzó la campaña “Mejor con PrEP”. El organismo internacional destacó que si bien en América Latina las muertes han disminuido 28% y 57% en el Caribe, las nuevas infecciones han demostrado diferentes tendencias. Mientras que en la región se registraron 120.000 infecciones el año anterior, en el Caribe fueron 15.000.