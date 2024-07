La Comisión de Salud Pública del Senado integrada con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados recibió este miércoles a las autoridades del Casmu, tras la comparecencia, este martes, del Ministerio de Salud Pública (MSP), por la situación del prestador de salud.

Luego de la reunión, Raúl Rodríguez, presidente del Casmu, dijo a la prensa que la mutualista está trabajando en el plan que entregará al MSP en seis días, mediante el cual, si la evaluación es favorable, la empresa podrá acceder al último fideicomiso solicitado.

Sobre la situación económico-financiera de la institución, Rodríguez manifestó que hasta ahora el balance anual “es positivo” y que volverá a serlo este año. “Nuestro problema es que arrastramos desde 2009 un patrimonio negativo de 100 millones de dólares; si bien ahora está en la mitad de lo que era, todavía falta”, explicó. Además, apuntó que hace 20 años el Casmu tenía 280.000 socios, hoy tiene 100.000 menos y “no ajustó su actividad”.

Sobre la vigilancia del MSP a las finanzas de la institución, Rodríguez sostuvo que a través de los veedores designados por el ministerio se “revisaron todos los números y no hubo problemas, los balances fueron auditados por una empresa externa y luego por economía de la salud” y “no hubo objeciones”, remarcó. Sin embargo, este martes, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, manifestó que los datos que tenía la cartera sobre el prestador privado “no eran fiables” y debieron ser contrastados por los veedores del MSP, pese a lo cual las autoridades no tomarán acciones al respecto.

En cuanto al cumplimiento de los pagos mes a mes, tanto a proveedores como a trabajadores, Rodríguez manifestó que “no hay problemas para pagar los salarios” y aseguró que, “de acuerdo con el flujo de caja hecho por los contadores”, van a “seguir pagando en fecha”. Sin embargo, comentó que este mes los salarios se pagaron con un préstamo del Banco República y con parte de lo que el Casmu le factura por servicios a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Por último, el presidente de la mutualista adelantó que en setiembre la institución termina de pagar el primer fideicomiso, por lo tanto, queda liberada de una “interesante cantidad de dinero”.

Los cinco escenarios que maneja el MSP

En cuanto a cómo seguirá actuando el ministerio ante la situación del Casmu, Rando planteó que el MSP tiene “dos problemas” para responder eso ahora: por un lado, tiene un impedimento legal hasta recibir el plan del Casmu; por otro lado, “desde el punto de vista real, tampoco podemos decirlo, porque también depende de cuál es la expectativa del Casmu, qué es lo que plantea y cuál de los escenarios vamos a tomar”, agregó.

No obstante, la ministra comentó que la cartera hizo un análisis de los distintos posibles escenarios, que dividió en cinco. En primer lugar, se pensó “en darle a la mutualista el dinero del fideicomiso sin llevar adelante ninguna acción sobre las autoridades actuales, sin hacer una intervención y sin nada, simplemente dejando a los veedores como están o capaz que hasta sacándolos”.

La segunda opción implica una intervención sin desplazamiento de autoridades, en la que los interventores “no tienen capacidad de decisión sobre los fondos ni sobre lo que se hace”. El tercer escenario, que no se sabe “si es realmente posible”, consiste en atribuirle determinadas potestades a los veedores, sin desplazar a las autoridades. La cuarta opción es el desplazamiento de las autoridades; la última, no desplazarlas y no darles el fideicomiso. La ministra adelantó que tanto la primera opción como la quinta, a criterio del MSP, son “bastante extremas”.

El cruce entre Botana y las autoridades

En su comparecencia en el Senado, el martes, las autoridades sanitarias no dejaron pasar las acusaciones del senador nacionalista Sergio Botana, quien, tras conocerse la intimación del MSP a la mutualista, dijo en diálogo con la prensa que el MSP está haciendo con el Casmu “la misma maniobra que con Casa de Galicia” y calificó la situación de un proceso “muy feo” que, en opinión del senador, consiste en “ahogar financieramente” a la mutualista. En la comisión Botana redobló la apuesta: “Si comparo la situación con la de Casa de Galicia es porque se trata del mismo procedimiento, del mismo modus operandi”, dijo.

La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Alicia Rossi, manifestó sentirse “sumamente agraviada”. “Quiero dejar en claro que no tenemos absolutamente nada que ver con ningún equipo del Casmu y que no somos mandaderos de nadie”, manifestó. Por su parte, Rando, agregó: “Que se dude de mi honestidad moral, que se piense que estoy haciendo una tramoya a propósito para que se funda el Casmu, que se dude de la gente con la que estoy trabajando y a la que he puesto a trabajar”, realmente, “me parece una falta de respeto”, manifestó.

Por su parte, el senador frenteamplista e integrante de la Comisión de Salud de la cámara alta Charles Carrera expresó este miércoles su descontento con el manejo del tema por parte del Poder Ejecutivo, específicamente del MSP. “Pasamos de una reserva absoluta en el tratamiento de esta situación por parte de las autoridades a una intimación pública”, rememoró. Por lo tanto, dijo, la fuerza política considera que “desde el Poder Ejecutivo han sido irresponsables en el manejo de esta situación”.

Carrera puntualizó que la anterior comparecencia del MSP en la Comisión de Salud de Diputados “se declaró secreta, pero el martes pasamos del secretismo a la intimación pública”. Esto “no es bueno porque genera mucha preocupación”, evaluó.