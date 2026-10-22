ASSE recibió observaciones del Tribunal de Cuentas por 1.105 millones de pesos en contrataciones de traslados entre 2025 y 2026

Las observaciones incluyen contrataciones sin licitación e incumplimientos en la ejecución del gasto; en tanto, la actual administración sostiene que el 73% del monto corresponde a servicios generados durante el gobierno anterior.

El Tribunal de Cuentas observó contrataciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con la empresa de traslados UTAM (antes ITHG) por 1.105 millones de pesos. Las contrataciones corresponden al período comprendido entre marzo de 2025 y setiembre de 2026, según informó El País a partir de un pedido de acceso a la información pública al tribunal.

Las observaciones refieren a incumplimientos de artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Entre ellos, se señala que se contrataron traslados sin realizar una licitación pública, se ejecutaron gastos sin respetar los créditos acordados, se comprometieron gastos sin crédito disponible y no se publicaron llamados o se decidió reiterar el gasto, pese a las observaciones.

Este miércoles, la diaria accedió a un documento interno de ASSE que revisa las contrataciones mencionadas. En el documento, la administración actual del prestador público sostiene que “la información difundida presenta como gastos observados durante la actual administración obligaciones que, en una proporción significativa, corresponden a servicios contratados durante el período de gobierno anterior”.

Sobre el monto, el documento agrega que “el análisis de la información de recepción correspondiente al total de 1.105 millones observados permite identificar que el 73% –aproximadamente 800 millones– corresponde a servicios generados hasta marzo de 2025 inclusive, es decir, a prestaciones generadas durante el período de gobierno anterior. El 27% restante, unos 300 millones, corresponde a servicios generados con posterioridad, por lo que “la información demuestra que la mayor parte de las obligaciones consideradas se concentra en los primeros meses del período analizado, incluyendo servicios recibidos antes de la asunción de las actuales autoridades”.

El documento señala que no es “técnicamente correcto” equiparar el momento en que un gasto es observado con el momento en que fue generado. “La ordenación del gasto proviene mayormente del período anterior”, aclara.

Por otra parte, subraya que “el ordenamiento jurídico prevé la reiteración fundada de gastos observados” y que “en un servicio asistencial esencial como ASSE, las irregularidades en el procedimiento de contratación no eliminan las obligaciones económicas derivadas de prestaciones efectivamente realizadas y debidamente acreditadas”.

En cuanto a las medidas adoptadas por la actual administración, dice que recientemente se inició un procedimiento competitivo, la Licitación Pública 10.030/2026, para contratar servicios de traslados especializados de pacientes adultos y pediátricos.

Según los antecedentes de planificación, el Plan Anual de Compras de 2025, elaborado durante la administración anterior, “no contemplaba una previsión específica para estos servicios. Su incorporación al plan de 2026 permitió impulsar el procedimiento actualmente en trámite”.

El documento agrega que “la transformación de sistemas de contratación consolidados durante años exige planificación, elaboración de pliegos, procedimientos competitivos, evaluación técnica e intervención de los organismos de control. No constituye una modificación que pueda concretarse de manera inmediata”.

Según la administración actual de ASSE, UTAM continúa prestando a ASSE servicios de traslados especializados y no especializados, debido a que se trata de prestaciones vinculadas a la atención de pacientes cuya continuidad debe garantizarse mientras avanzan los procedimientos competitivos en curso.

Asimismo, sostiene que la actual administración disminuyó en un 30% la contratación con la empresa. Según el documento, esta reducción busca disminuir la dependencia de un único proveedor y racionalizar el gasto, en línea con el “proceso de regularización” de los mecanismos de contratación.