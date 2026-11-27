Vacunación contra el meningococo, el 28 de agosto de 2026, en el Pereira Rosell.

La ministra Cristina Lustemberg exhortó a quienes están incluidos en la campaña a concurrir a los vacunatorios para recibir la vacuna, ya que la campaña es temporal y tendrá fecha de finalización.

En el marco de la presentación de la evaluación de la circulación de virus respiratorios y de la influencia de la vacunación en este tipo de enfermedades, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este jueves que a partir del 1° de diciembre se extenderá la vacunación contra el meningococo a los adolescentes de entre 15 y 18 años.

La directora general de Salud, Laura Llambí, agregó que, desde el inicio de la campaña con la vacuna MenFive “anunciamos que la aspiración era abarcar entre los 2 y los 18 años. Restaba este tramo”.

Lustemberg convocó a quienes integran estas franjas etarias a acercarse a los puntos de vacunación y aprovechar la oportunidad de recibir la dosis. “Es una campaña que va a finalizar”, señaló. La iniciativa se puso en marcha a partir de un aumento inusual de casos de meningococo C, el serogrupo que tuvo mayor circulación.

La ministra recordó que en 2025 se incorporó de forma permanente la vacunación gratuita contra la enfermedad con dos vacunas a los 2, 4, 12 y 15 meses, así como a los adolescentes de 11 años.

Consultada al respecto, Llambí señaló que no está prevista una nueva compra de dosis durante este año, ya que las necesarias para la ampliación de la campaña y para 2027 ya fueron adquiridas.