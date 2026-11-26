Fuentes de ASSE indicaron que la jerarca explicó “que se le presentaron nuevos desafíos que le impiden seguir con el cumplimiento de la función”, y que seguirá en el cargo unas semanas para “hacer una buena transición”.

La directora del hospital pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Adriana Martínez, presentó su renuncia ante las autoridades del centro hospitalario. Así lo informó El País en primera instancia y confirmó la diaria con fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que indicaron que la dimisión se debe a motivos personales.

Martínez accedió al cargo en diciembre del año pasado, cuando se desempeñaba como subdirectora, tras la renuncia de su antecesora, Virginia Longo, ante diferencias con el director del centro hospitalario, el pediatra Gustavo Giachetto, según informó en su momento El Observador.

En este caso, de acuerdo con lo que consignó El País con base en fuentes del Pereira Rossell, la decisión responde a problemas en el vínculo de Martínez con otros jerarcas: “mala comunicación” y “falta de liderazgo”. El citado medio también describe un episodio con el área de enfermería del Pereira Rossell, que habría sido solucionado tras la intervención de la dirección del centro hospitalario.

De todas maneras, desde ASSE indicaron a este medio que la directora “no tuvo ningún conflicto” con Giachetto, y que en su carta de renuncia “agradeció la confianza depositada en ella y estableció claramente que se le presentaron nuevos desafíos que le impiden seguir con el cumplimiento de la función”.

Según agregaron, la pediatra continuará en su cargo hasta el domingo 20 de diciembre, de manera de “poder hacer una buena transición”. Asimismo, explicaron que su renuncia aún no fue abordada por el directorio del prestador porque “todavía no llegó”, si bien “administrativamente está en la región”.

La renuncia de la jerarca se suma a aquellas del exjefe de Imagenología Andrés García, que dejó el cargo a principios de este año, así como del de Neurocirugía Gonzalo Costa, que renunció junto con otros dos profesionales que cumplían guardias en el centro hospitalario en agosto. Entonces, y a través de una carta que consignó el programa de radio Así nos va, Costa denunció dificultades para llevar adelante sus tareas “ante el deterioro de las condiciones de atención”, así como la falta de insumos que permitan “garantizar la seguridad de los pacientes”, en un contexto de “omisión de asistencia”.