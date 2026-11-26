El dato se enmarca en una presentación del Ministerio de Salud Pública sobre la evaluación de la circulación de virus respiratorios durante este año y los efectos de la vacunación en distintas poblaciones.

La estrategia de vacunación contra los virus respiratorios permitió proteger a los grupos más vulnerables y reducir la presión sobre los centros de cuidados intensivos (CTI) durante 2026, destacó el Ministerio de Salud Pública (MSP) este jueves, en la presentación de la evaluación de la circulación de virus respiratorios y los principales indicadores de vigilancia epidemiológica y ocupación hospitalaria del último invierno.

Uno de los resultados presentados fue el impacto de las estrategias de protección contra el virus respiratorio sincicial (VRS) en los bebés menores de seis meses. Según los datos de la cartera, quienes recibieron protección mediante vacunación materna o con nirsevimab tuvieron 58% menos hospitalizaciones por VRS y 81% menos ingresos a CTI por ese virus.

Además, al 30 de setiembre, el 81,4% de los menores de seis meses (12.240 de un total de 15.045) contaba con al menos una estrategia de protección frente al VRS.

En cuanto a la ocupación de camas de cuidados intensivos por infecciones respiratorias agudas (IRA), el MSP informó que disminuyó en todas las poblaciones durante 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Entre las semanas epidemiológicas 19 y 45, la ocupación promedio nacional de CTI en adultos pasó de 18,7% a 15%, mientras que en pediatría descendió de 32,3% a 27,1%.

La reducción también se observó al desagregar los datos por región. En Montevideo, la ocupación de CTI por infecciones respiratorias pasó de 18,1% a 14,3% en adultos y de 35,8% a 33,2% en pediatría. En el interior, descendió de 19,9% a 16,1% en adultos y de 26,6% a 20,7% en niños.

Vacunación antigripal

En relación con la vacunación contra la gripe, el MSP destacó que durante 2026 se aplicaron 532.965 dosis en todo el país, según datos al 21 de noviembre.

Uno de los avances más importantes se registró entre los trabajadores de la salud: la cobertura pasó de 33% en 2025 a 69% en 2026, prácticamente el doble. También aumentó la vacunación en embarazadas, que alcanzó 43%, frente a 32% del año anterior. Se trata del valor más alto registrado en este grupo desde 2022.

En los establecimientos de larga estadía para personas mayores, la cobertura llegó a 99%.

Sin embargo, los datos también muestran desafíos para el próximo año. La cobertura antigripal entre las personas mayores de 65 años fue de 32,5%, mientras que entre los niños de 6 a 59 meses alcanzó 18,8%. Estos serán dos de los grupos en los que el MSP pondrá el foco en la campaña de vacunación de 2027.

El contexto epidemiológico refuerza la importancia de estas estrategias: las enfermedades respiratorias fueron la segunda causa de internación en Uruguay durante 2025, con 11,5% de los egresos hospitalarios, y la primera entre los niños más pequeños.

La vigilancia de los virus respiratorios

Durante la presentación también se expusieron los resultados de la vigilancia centinela de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) y de la enfermedad tipo influenza (ETI), un sistema que permite identificar los virus que circulan en el país, detectar brotes y generar información para orientar las políticas sanitarias y las estrategias de prevención, entre ellas las campañas de vacunación dirigidas a grupos prioritarios.

El sistema funciona a través de 11 centros colaboradores distribuidos en distintos puntos del territorio nacional seleccionados, entre otros criterios, por su ubicación y cercanía con las fronteras. Cuando los equipos identifican pacientes que cumplen con la definición de caso, notifican la situación y envían muestras al MSP. Los datos también se comparten con la red regional de vigilancia y con la Organización Mundial de la Salud.

En la semana epidemiológica 46, el VRS presentó una positividad de 17%, seguido por la influenza, con 11%, y el SARS-CoV-2, con 2%. En el caso de la influenza A, el subtipo detectado durante este año fue el H3. Además, el MSP identificó la circulación de otros virus, como rinovirus, enterovirus y adenovirus, entre otros.

Los resultados también mostraron diferencias según los grupos de edad: en los menores de un año y los niños de hasta cuatro años tuvo mayor presencia el VRS del subtipo B, mientras que en las personas mayores de 65 años predominó la influenza A.

El ministerio recordó que desde 2022 se realizan estudios de efectividad de las vacunas contra la covid-19 y la influenza, tanto en Uruguay como en otros países de la región. Próximamente se incorporarán estudios de efectividad vinculados al VRS.