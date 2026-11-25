Clara Niz señaló la necesidad de reducir el desgaste laboral del personal de salud y aclaró que el SMU “no tiene competencia” para pronunciarse sobre el accionar de las autoridades en el caso puntual de Inés Miralles.

Este miércoles, Clara Niz, quien asumió recientemente la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y se convirtió en la tercera mujer en ocupar ese cargo en los 106 años de historia de la institución, visitó la diaria Radio y habló sobre los desafíos que enfrenta el personal de salud en la atención médica y el trabajo del sindicato para abordarlos. Niz señaló que su gestión tendrá entre sus principales objetivos la mejora de las condiciones laborales de los médicos, la calidad de la atención y el apoyo al desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Su llegada a la presidencia marca una nueva etapa en la representación de las mujeres dentro del sindicato. Según recordó, transcurrieron 70 años desde la primera vez que una mujer ocupó ese lugar. En ese sentido, sostuvo que la representación femenina es una “mirada necesaria” y destacó la importancia de avanzar hacia una conducción paritaria.

Niz es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, una disciplina que, según explicó, la atrajo por su integralidad y por la posibilidad de abordar una amplia diversidad de problemas de salud y de realidades personales. “Las respuestas a la salud no están solo dentro de los consultorios”, afirmó. En esa línea, explicó que las personas no están aisladas, sino que forman parte de familias con dinámicas y realidades particulares que los profesionales deben conocer para ofrecer las respuestas más adecuadas.

Consultada sobre el caso de la anestesista Inés Miralles y la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por ello, sostuvo que el SMU “no tiene competencia” para emitir una opinión sobre el tema y consideró que es un tema que ha causado mucho dolor y sobre el que en el discurso político se han mezclado y confundido algunos aspectos, lo que, a su entender, genera “una pérdida de confianza” en la gente.

A su vez, con relación a los protocolos que se pueden establecer para reducir los casos de mala praxis, dijo que “cuando buscás culpables, contribuye al daño y a más error”, por lo que consideró necesario “desculpabilizar” y validar que se pueden cometer equivocaciones por parte del personal médico, para luego avanzar en corregir los procedimientos.

Sobre las condiciones laborales de los médicos

Durante la última campaña electoral del SMU, uno de los asuntos que identificó como prioritarios a mejorar fue la situación de los médicos que trabajan bajo modalidades de contratación atípicas o lo que se conoce como “facturación”, lo que implica que los profesionales no cuentan con derechos laborales como licencia, días por enfermedad, aguinaldo o salario vacacional, e indicó que la situación afecta principalmente a los médicos menores de 40 años. “Es un problema sobre el que tenemos que trabajar, para que, en su mayoría, pasen a relación de dependencia”, sostuvo.

Otro de los temas planteados refiere al desgaste laboral de los profesionales. Según una encuesta de la Unidad Académica de Salud Ocupacional que mencionó, uno de cada tres médicos presenta “burnout”. La presidenta vinculó esa situación con las condiciones en las que se desarrolla la atención médica y con el tiempo disponible para atender a cada paciente. Como ejemplo, señaló que una consulta de 15 minutos exige al profesional revisar los antecedentes clínicos, saludar al paciente, establecer una comunicación empática, registrar el motivo de consulta y realizar el examen físico, por lo que, a su entender, ampliar el tiempo de consulta podría contribuir a evitar nuevas consultas y a mejorar la calidad de la atención.

“A la larga, lo que pasa es que si se mejora ese tiempo y se aumenta, probablemente la persona no necesite una segunda consulta”, afirmó. Con relación a los desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud, valoró la universalidad de la atención del sistema y señaló que durante la pandemia se demostró su capacidad de respuesta. Sin embargo, identificó como uno de los asuntos pendientes el desarrollo pleno del primer nivel de atención. Indicó que existen iniciativas de algunos prestadores y que ASSE es el organismo que más ha avanzado en su implementación, aunque el desarrollo es irregular en el interior del país.

En ese sentido, fue consultada sobre la propuesta encabezada por el legislador frenteamplista Federico Preve que propone que los especialistas trabajen dos años en prestadores públicos de forma obligatoria, y dijo que “comparten el diagnóstico pero no están de acuerdo con la obligatoriedad”.

Como una de las posibles respuestas, apuntó a la formación médica en los departamentos del interior. En ese sentido, destacó que este año egresó la primera generación de médicos y médicas del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República, y señaló que esa experiencia debería continuar, acompañada de la posibilidad de realizar especializaciones en esos territorios.