El diputado del Frente Amplio Federico Preve presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público.

La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación.

La prestación se realizará en prestadores públicos de salud, es decir, abarca la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, y su distribución en el territorio dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los profesionales que cumplan con este servicio percibirán una remuneración acorde a los laudos vigentes y proporcional a la carga horaria. Además, durante ese período, accederán a un beneficio fiscal que implicará una reducción en el aporte al IRPF, en un porcentaje que será definido según las horas trabajadas. El proyecto prevé que, en caso de incumplimiento, el MSP no registre ni habilite el título para el ejercicio profesional.

Asimismo, se establece que la carga horaria podrá contemplar factores como la distancia entre el lugar de trabajo y Montevideo, y que las necesidades por especialidad serán definidas por la autoridad sanitaria en base a criterios técnicos.

La falta de especialistas en el interior

La iniciativa se fundamenta en la dificultad para acceder a especialistas en el interior del país, un problema histórico del sistema de salud, ya reconocido por las autoridades sanitarias.

En la exposición de motivos, Preve señala que “es una obligación del Estado garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, puedan acceder a la atención de la salud”, y que para ello es necesario mejorar la distribución de profesionales en todo el territorio.

El texto advierte que, mientras en el área metropolitana existe mayor disponibilidad de especialistas, en varias localidades del interior el acceso implica largas esperas, traslados de cientos de kilómetros o directamente la ausencia de cobertura oportuna.

Si bien reconoce que el MSP ha impulsado estrategias para revertir esta situación, el proyecto plantea la necesidad de avanzar en medidas de corto plazo que permitan reforzar la presencia de especialistas en zonas con menor cobertura.

En diálogo con la diaria, Preve sostuvo que el objetivo central es “garantizar el acceso oportuno a la atención”, en particular en lo que refiere a especialidades médicas, mientras avanzan procesos de descentralización de la formación como solución de largo plazo.

El diputado mencionó casos de pacientes que deben trasladarse desde localidades como Bella Unión, Río Branco o Rivera a Montevideo para controles de patologías como epilepsia o cefaleas, ante la falta de especialistas en sus departamentos.

La propuesta abarca a todos los profesionales, independientemente de si se formaron en el ámbito público o privado. Según indicó, la iniciativa ya fue analizada en la bancada del Frente Amplio y recibió respaldo, y también fue planteada por él a instituciones de salud para evaluar su implementación.

Preve agregó que el proyecto surgió inicialmente enfocado en especialidades médicas, pero fue ampliado por sugerencia del diputado frenteamplista Juan Gorosterrazú a otras profesiones de la salud, lo que lo vuelve “más abarcativo y complejo”.

“También es una oportunidad laboral porque asegura que, al recibirse, los profesionales tengan una inserción inicial”, señaló. El siguiente paso, indicó, será avanzar en los criterios de distribución territorial y evaluar la viabilidad de la propuesta que, tal vez, una vez instalado el debate, escale a una “solución mejor”, consideró.