El subsecretario de Salud Pública dijo que se busca “construir un observatorio” para analizar los errores que se dan en la salud y así brindar mayores garantías en la atención de los pacientes.

Este viernes Panorama informativo de la diaria Radio recibió al subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, para conversar sobre el impacto de la interpelación a la ministra Cristina Lustemberg por el caso de la anestesista Inés Miralles en el sistema de salud y el trabajo que se busca realizar, a partir de ello, con el objetivo de crear un observatorio que permita estudiar e identificar los errores sistemáticos que ocurren en la práctica de la atención en salud, y así mejorar la seguridad del paciente. A su vez, se refirió a la actividad de la Comisión Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos –que él coordina– en materia de abordar cambios que son considerados necesarios a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2012.

En lo que respecta al caso de la anestesista Inés Miralles y la interpelación a Lustemberg por su accionar en la sanción del caso, sostuvo que “es un tema cerrado” en tanto el presidente de la República se pronunció al respecto. Asimismo, señaló que “los errores acompañan la actividad profesional como la sombra a las personas” y que no configuran un delito mientras no haya “una causalidad en ese error”.

El subsecretario reparó en que estos casos representan “una oportunidad” para trabajar en corregir los procedimientos en este tipo de situaciones y así mejorar la calidad en la atención de los pacientes, por lo que comunicó que se busca “construir un observatorio” para analizar, estudiar e identificar este tipo de errores “en un marco de protección” del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Consultado sobre una posible erosión de la imagen pública de la ministra Lustemberg como consecuencia del caso por el que fue interpelada, consideró que “no le consta que la opinión pública tenga una opinión desfavorable” de la jerarca y que “las consecuencias políticas son parte del quehacer”.

Con relación a la propuesta del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sobre realizar eventuales controles aleatorios de consumo de drogas en el personal de salud, dijo que “es de recibo” ese tipo de iniciativas y que “está siendo analizado en el grupo de seguridad del paciente”.

Cambios a la IVE

Por otro lado, se refirió al trabajo que realiza la Comisión Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos del ministerio y contó que el año pasado se elaboró una estrategia que se puso a consideración del organismo, con el objetivo de avanzar en el trabajo en derechos como la humanización del parto, el acceso a la anticoncepción, el abordaje a patologías como la endometriosis y las modificaciones a la ley de IVE.

“Lo que la comisión decidió fue abordar los cambios a la IVE, que ya tiene 14 años”, expresó, y dijo que se desea trabajar en conjunto con la ley de reproducción asistida, en tanto señaló que “un embarazo puede ser la peor noticia o la mejor noticia”, y que el Estado debe garantizar la posibilidad de decisión en ese momento.

Sobre ello, dijo que el primer tema de carácter “acuciante” es garantizar el acceso al aborto de las mujeres migrantes, en la medida en que, actualmente durante su primer año de residencia en Uruguay, sucede que “hasta no contar con la ciudadanía no pueden hacer la interrupción”, y sostuvo: “No son ciudadanas de segunda y deberían tener acceso”.

El segundo cambio propuesto es la eliminación de los días de reflexión, que, al entender de los referentes de la comisión, no son necesarios y terminan por ser “cinco días de tortura”, en tanto la mujer ya tiene una decisión tomada en la gran mayoría de los casos. Luego, se busca ampliar el plazo hasta el que puede realizarse la interrupción, de 12 a 14 semanas, en la medida en que se cuenta con un nuevo screening relativo a las primeras semanas de gestación, que permite identificar malformaciones, y se plantea la posibilidad de poder interrumpir ese embarazo si así se desea.

Por último, se propone la posibilidad de eliminar el carácter imprescindible de la presencia del equipo multidisciplinario integrado por trabajador social, psicólogo y ginecólogo en los casos de desear la interrupción, dado que se identifica que no es necesario en todos los casos ese abordaje interdisciplinar, que muchas veces “es complejo desde el punto logístico”. Se plantea que incluso el asesoramiento puede ser realizado por “otros profesionales de la salud”.

Briozzo aseguró que con estas modificaciones se busca alcanzar que “la práctica del aborto sea segura, accesible e infrecuente”.