Este jueves la empresa estatal ANCAP cumple 89 años. En la jornada previa, el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, estuvo durante casi tres horas respondiendo preguntas de los trabajadores en una actividad organizada por la Federación ANCAP (FANCAP), que instaló una carpa frente al edificio de la petrolera. Este jueves el sindicato hará un paro con movilización desde la refinería de La Teja.

Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, reconoció al inicio de la instancia “la postura honesta y frontal” de Stipanicic desde que asumió el cargo, “más allá de divergencias”. Esto dio paso a consultas de los trabajadores sobre las ideas que hay en el gobierno en cuanto a desmonopolizar los combustibles, recientes disposiciones incluidas por el oficialismo en el proyecto de ley de Presupuesto que analiza el Parlamento, el futuro del negocio del pórtland y de la planta de Paysandú, y los cambios en las empresas vinculadas con el grupo ANCAP.

“Pregunten con total libertad. Voy a contestar todo lo que pueda”, aseguró Stipanicic al dar comienzo a la ronda de consultas. En varias ocasiones, la interrogante de los dirigentes sindicales apuntó al futuro de los puestos de trabajo y si había un compromiso de no hacer recortes en la plantilla de funcionarios. Con distintas particularidades según el origen de la pregunta, el jerarca expresó que no va a asegurar todos los puestos de trabajo, sino que se buscará mayor eficiencia, “pero sin que haya voluntad de recorte”, y dijo: “No me comprometo a que las decisiones sean felices para todos”.

Respecto del artículo incluido en el proyecto de ley de Presupuesto, a pedido del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), para dejar sin efecto el monopolio de ANCAP para la venta de combustibles en los puertos, Stipanicic señaló que el negocio del fueloil tiene “clientes esporádicos” y la producción se destina a las plantas de celulosa, que son “un consumidor regular”. Defendió el artículo al afirmar que “ANCAP tiene que privilegiar la producción de gasoil y gasolinas”.

Los trabajadores también criticaron un artículo del Presupuesto que permite que ANCAP arriende a privados las instalaciones que no usa. Rodríguez sostuvo que “es ingenuo darle a nuestra competencia un arma para que nos mate”, y que “nadie va a alquilar un tanque de ANCAP para transportar leche”. Stipanicic respondió que se busca rentabilizar capacidad ociosa que tiene la empresa, y que “hay una cantidad de líquidos a granel hoy en el mercado” que podrían interesarse en los tanques. Añadió que el cambio legal permite al directorio decidir “si conviene o no” arrendar las instalaciones.

Otro tema que fue motivo de consulta fue el futuro del negocio del pórtland, que arrastra pérdidas desde hace años y en la última gestión, si bien se redujeron, no se logró llegar a números positivos. Al asumir, el nuevo directorio planteó como prioridad llegar a una definición al respecto, y se instaló una mesa de diálogo con el sindicato. Stipanicic señaló que “no es aceptable no hacer nada” respecto del pórtland, porque aparte de la situación deficitaria próximamente quedará operativa la planta de Cielo Azul en Treinta y Tres, que competirá con la firma propiedad de ANCAP y la privada Cemento Artigas. El jerarca indicó que lo que producen las dos empresas operativas hoy es suficiente para abastecer el mercado local, por lo que, al sumarse otro actor, “si no tomamos una decisión será el destino el que decidirá que la planta de Paysandú no puede seguir operando”.

Tomando en cuenta esas condiciones de mercado, Stipanicic sostuvo que la decisión no puede pasar de comienzos del año próximo, y que, tras analizar los escenarios con los trabajadores, habrá una resolución “política” en torno al negocio del pórtland. “Podemos cerrar o invertir, pero lo que no podemos es no hacer nada”, sentenció. Rodríguez, por su parte, dijo que hay posibilidades de exportar producción a Argentina, afirmación que fue matizada por el jerarca.

Otro trabajador preguntó por la resolución de comenzar un proceso de unificación de la dirección de las subsidiarias DUCSA (distribuidora de combustibles), Alcoholes del Uruguay (Alur) y Cementos del Plata. “Es un tema de concepción empresarial y de eficiencia; tres empresas así no pueden ser 100% autónomas”, sostuvo, y repasó que hay gastos superpuestos desde la contratación de servicios hasta la compra “de papel higiénico”. Dijo que al unificar varias secciones, “si sobra gente [al culminar el proceso], venderemos esos servicios a otras empresas chicas” con la filial Matriz, que se dedica a servicios de consultoría.

Para dar cierre al diálogo, Rodríguez, del sindicato de la petrolera, insistió con las críticas a los artículos del presupuesto y las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno. “No tengo dudas de que se va a insistir con la desmonopolización” de todo el mercado, señaló, y recordó que eso les dijo el presidente Luis Lacalle Pou cuando los recibió a fines de julio. También advirtió que, tal como se redactó la disposición, permite que privados vendan no sólo fueloil sino otros combustibles en los puertos, y que elevarán un pedido al Parlamento para que al menos se restrinja la medida al fueloil.