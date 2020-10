Coincidiendo con la celebración de sus 35 años, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) hizo este lunes un paro general nacional de 24 horas que incluyó una concentración frente a la Torre de las Telecomunicaciones y posteriormente, desde el mediodía, una asamblea general en su local de Miguelete y Cufré. Antes del inicio, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se dirigió a los asambleístas y argumentó que la campaña pro referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) “no sólo es” para intentar derogarla sino también para que la “clase trabajadora, con una línea de alianza amplia, se gane a las mayorías populares para generar un escenario de inflexión positiva” para “el pueblo”. Abdala también criticó “el cambio destructivo favorable a la inversión transnacional en las telecomunicaciones” que quiere imponer el gobierno con la “utilización de la infraestructura” que “trabajosamente” fue “desarrollada en nuestro país”.

Por su parte, el presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo a la diaria que la asamblea rechazó los comentarios realizados por autoridades y en particular por el presidente del ente, Gabriel Gurméndez, que “un día sí y otro también” atacan “permanentemente para intentar debilitar la imagen de Antel”, cuando se trata de “una de la mejores empresas, reconocida mundialmente como tal, por todos los emprendimientos que hizo, como la fibra óptica, el Data Center, el cable submarino, el Antel Arena o Vera TV”. Con respecto a esta plataforma, Molina dijo que las autoridades “están muy preocupadas porque no la quieren seguir teniendo, cuando las empresas de telecomunicaciones del mundo, especialmente la competencia de Antel, que son Movistar y Claro, van camino a ofrecer servicios de televisión por celular”. Molina mencionó que por Vera TV se podía ver los partidos de la selección mayor de fútbol y el torneo de la NBA, que ahora dejaron de visualizarse porque “Antel no quiso negociar” con los operadores que tienen los derechos de televisación de esos espectáculos para continuar brindándolos por Vera TV.

Para Molina, Antel ha estado cumpliendo con los cometidos “de las grandes empresas de comunicaciones”, pero parece que en Uruguay “se ve como una molestia”, comentó, y dijo que Gurméndez “menospreció” a los trabajadores del ente diciendo que “él no iba a seguir comprando contenidos para Vera TV porque no había personal capacitado, cuando la plataforma ha crecido enormemente gracias al trabajo y el desarrollo” de los funcionarios. El dirigente aseguró que el sindicato no va a permitir que se hable mal de los trabajadores de Antel y que “si lo que pretenden es justificar un futuro intento por privatizar la empresa pública, van a encontrar a los trabajadores dispuestos a dar batalla”.

La asamblea de Sutel resolvió, además de rechazar las declaraciones de Gurméndez, reafirmar “el proceso de referéndum contra la LUC”, convocar a “un espacio amplio” para intercambiar “sobre la ley de medios y su alcance”, y convocar a un congreso nacional de delegados “donde se estaría evaluando todo lo resuelto, así como los pasos a seguir, sin descartar ningún tipo de movilización”.