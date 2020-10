¿En qué rubro te desempeñás?

Hace 17 años que soy profesora de yoga de adultos y niños, doy clases de manera particular y en instituciones privadas.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo afectó la pandemia tu vida cotidiana y laboral?

Cuando comenzó la pandemia sentí un poco de desconcierto, como todos, me quedé en mi casa y tuve que contactar con la virtualidad, algo que no me gusta mucho y que va en contra de mi naturaleza. En cuanto a lo laboral, tuve que suspender toda mi actividad, y en ese contexto, al ser trabajadora dependiente y con multiempleo, en varios de mis trabajos me mandaron al seguro de paro. El problema puntual que tuve es que al tener esta condición no pude acceder al cobro de subsidio, ya que el Banco de Previsión Social no tiene un mecanismo previsto para estos casos de multiempleo.

Foto: Ernesto Ryan

De forma presencial, estuve hasta junio sin poder trabajar, y tuve que innovar con las clases online por plataformas como Zoom y Youtube, algo que no me resulta del todo cómodo.

Rescato como positivo que las clases a distancia y los cursos que daba online comenzaron a acercar gente que no conocía mi trabajo.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué te parece que va a pasar?

Creo que es una situación de aprendizaje a la que tuvimos que adaptarnos rápidamente. Espero que pronto podamos volver al contacto físico, me asusta mucho un mundo tan virtual. Hemos atravesado muchas pandemias y esta no será una excepción. Me gustaría que luego de la pandemia salgamos fortalecidos como humanidad, estoy segura de que van a venir grandes cambios y espero que sean para bien.

Foto: Ernesto Ryan