El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este miércoles una declaración a favor de una política de desarrollo rural “que promueva la producción familiar y condiciones de vida digna”. La dirección de la central de trabajadores considera que el Instituto Nacional de Colonización (INC) “cuenta con más de 600.000 hectáreas, donde más de 370.000 son propiedad del ente y se arriendan a precios razonables a familias y grupos de productores y asalariados rurales que no poseen los recursos para comprar campos”. La declaración destaca que en estas tierras se desarrollan unos 4.000 proyectos productivos, en los que trabajan más de 2.600 personas que “cumplen con las condiciones del registro de producción familiar” de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que según el censo de 2011 las familias colonas representan 27% “de la tierra ocupada por la agricultura familiar en Uruguay”.

“Lejos de ser un páramo de tierras improductivas, como hay sectores que quieren hacer creer, en las colonias del INC abundan casos que se destacan en el promedio de la producción nacional en todos los rubros”, agrega, y señala como ejemplos que en Flores “la producción lechera en campos del INC, en algunos casos, supera los 9.000 litros de leche por hectárea por año”, y que “en predios colectivos en Tacuarembó, con seguimiento del Plan Agropecuario, se logran ingresos 30% superiores al promedio de los predios criadores de la zona”.

Afectaciones varias

Para el PIT-CNT, estas políticas de desarrollo rural focalizadas en la producción familiar y los asalariados rurales “están siendo afectadas en varias áreas”, y señala los cambios establecidos por la ley de urgente consideración, que “ponen en cuestión y redefinen la naturaleza del INC, en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública”, y por el proyecto de presupuesto quinquenal, que “baja de 1.047 millones a 100 millones de pesos anuales los recursos destinados al INC por ley para la compra de tierras”. “No sabemos a dónde va ese dinero. Sabemos que ya no será destinado a la compra de tierras para atender a las más de 1.000 familias que se presentan por año en busca de tierras, de entre las cuales unas siete de cada diez cuentan con perfil para acceder a fracciones del instituto”, expresa la declaración.

El PIT-CNT, además, recuerda que el directorio del INC “aumentó 120% las partidas para personal de confianza, lo que suma unos 6.600.000 pesos anuales”, y señala que a todo lo anterior se debe sumar la “incertidumbre y preocupación” que genera “la resolución de directorio de trasladar a los colonos un aumento significativo de los precios de la renta”. “Esta situación podría empeorar o generar situaciones de morosidad, en un contexto agroclimático adverso para el desarrollo de las producciones agropecuarias. Existen mecanismos alternativos para flexibilizar o dilatar en el tiempo los necesarios ajustes de la renta, que permitan cuidar la sostenibilidad de los colonos y la institución, difiriendo en el tiempo los efectos de la crisis que atraviesa el país”, expresa la central de trabajadores.