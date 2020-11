Este martes en la sede del Banco Central (BCU) se desarrolló la segunda reunión de la comisión de expertos –con representantes políticos y sociales– que se creó para analizar y recomendar una reforma del sistema previsional. En representación de la oposición política, hay tres integrantes del Frente Amplio (FA), pero además la coalición de izquierda creó una comisión interna amplia con nombres técnicos o con pasado en organismos vinculados a la seguridad social, que funcionará paralelamente bajo la coordinación de Rafael Michelini, secretario político del FA.

El presidente de la comisión de expertos designado por el gobierno, Rodolfo Saldain, realizó una conferencia de prensa junto al ex ministro del FA Ernesto Murro, donde remarcaron que se buscará un “diálogo social amplio”. Los expertos tienen un plazo inicial de 90 días para realizar un diagnóstico del sistema de seguridad social, en el que se incluirá no sólo el tramo jubilatorio que administra el Banco de Previsión Social (BPS) sino también el régimen de AFAP y las cajas paraestatales –incluida la Caja Militar, reformada parcialmente con los votos del FA en 2018–.

Los 15 expertos recibieron este martes la presentación de un estudio con proyecciones demográficas de Uruguay a futuro, elaborado por “los servicios de apoyo” de la comisión, y también participaron en la instancia técnicos de la Universidad de la República (Udelar) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (ONU). Según supo la diaria, las cifras presentadas generaron dudas y preguntas de los expertos de la comisión. De hecho, en la convocatoria a la prensa se anunció que se presentarían las proyecciones del estudio, lo que finalmente no ocurrió; en cambio, se informó que próximamente quedará disponible en la web.

Consultado sobre las proyecciones, Saldain se limitó a decir que la información recibida está “en línea con lo previsible: un proceso de contracción de la población” y que el nivel proyectado está “por debajo de los valores previstos anteriormente”. Luego confirmó que se estima a futuro una población menor a tres millones de habitantes. Murro calificó el informe de “serio” pero “primario”, y añadió: “Tenemos que analizarlo y estudiarlo en función de otras cuestiones”.

Por otra parte, ambos explicaron que la comisión recibirá en las próximas semanas a unas 40 organizaciones sociales e instituciones ligadas a la seguridad social.

En la reunión del viernes, según supo la diaria, se definió realizar audiencias con 13 “instituciones de relevancia en el sistema” previsional: el BPS, el Banco de Seguros del Estado –que paga la renta vitalicia, la jubilación en base a lo ahorrado en la AFAP–, el BCU, la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), República AFAP, la Asociación de Empresas Aseguradoras, el PIT-CNT, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), la Caja Bancaria, la Caja Notarial y la Caja de Profesionales. Además, se invitará a “entidades con intereses sectoriales” como varios organismos del Estado, sindicatos y agremiaciones rurales.

Los nombres del FA que asesorarán para tomar una decisión

“En términos del truco, el gobierno es mano y pie, o en términos futbolísticos, es locatario. Veremos lo que el gobierno plantea, lo analizaremos con seriedad a nivel de nuestra fuerza política y en diálogo fuerte con las organizaciones sociales”, expresó Murro.

El ex ministro de Trabajo integra la delegación del FA en la comisión de expertos junto a la economista especializada en temas previsionales Jimena Pardo –ex vicepresidenta de República AFAP e integrante del equipo de asesores en la última campaña de Daniel Martínez– y el ex director de Seguridad Social José Luis Baumgartner. Este último había sido designado como suplente, pero ingresó debido a que tuvo problemas de salud Nelson Loustanau, ex jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Pero aparte, el FA designó una comisión interna que “asesorará” a esta delegación bajo la conducción de Michelini, con nombres variados. Una fuente explicó que en su mayoría son “técnicos” y hay varios dirigentes que formaron parte del equipo de trabajo en el BPS y el MTSS durante los gobiernos frenteamplistas.

Allí están el ex director nacional de Trabajo Juan Castillo; el ex director de Rentas Joaquín Serra; el dirigente del Nuevo Espacio Carlos Calvo; la socialista Adriana González; el ex titular del MTSS Eduardo Brenta; el ex vicepresidente del BPS Gabriel Lagomarsino; los ex directores del BPS Rosario Oiz y Álvaro Nodale; la ex jerarca del MTSS Ivonne Pandiani; el economista Juan Pablo Martínez; los profesores de la Facultad de Derecho de la Udelar Ariel Nicoliello y Álvaro Rodríguez Azcue; Gustavo Weare, que recientemente dejó la presidencia de la Caja Bancaria; y las dirigentes Adriana López y Ana Santaesteban.

Este órgano ya tuvo una primera reunión previo a que se instalara la comisión de expertos, y ahora “se acoplará al ritmo de trabajo” del ámbito multipartidario creado por el gobierno. La fuente aclaró que la comisión interna del FA “no tiene potestades para resolver” sobre los temas relacionados a la reforma, sino que asesorará, y la decisión final pasará por los órganos políticos como el Secretariado y la Mesa Política.