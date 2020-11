¿A qué te dedicás?

Desde hace 20 años me dedico a la venta de peces e insumos para acuarismo. Esta actividad consiste en la cría de peces y otros organismos acuáticos en acuario.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo te afectó la pandemia?

Nos afectó como a todos. Un viernes salió el presidente de la República a informar sobre el inicio de la pandemia, y nosotros, que nos preparábamos para armar nuestro puesto para el domingo en la feria de Tristán Narvaja, decidimos no hacerlo. Se prolongó hasta el mes de mayo.

Foto: Ernesto Ryan

Esto que te contaba nos afectó muchísimo en nuestra economía: nos quedamos sin ingresos, ya que nos dedicamos exclusivamente a esto. Por suerte, contamos con el apoyo de nuestros hijos, quienes nos ayudaron económicamente mientras estuvimos parados.

Foto: Ernesto Ryan

Cuando reabrimos en mayo, nuestro público volvió y no se sintió la diferencia hasta hace un mes, cuando se agudizó nuevamente la pandemia, lo que de nuevo afectó la concurrencia a la feria.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué fue lo mas fácil y lo mas difícil que te tocó vivir durante la pandemia?

Fácil no hubo nada. Lo difícil fue darme cuenta de que teníamos algo que se llama libertad que perdimos con esta pandemia. El no poder abrazarme con mis hijos fue algo que me costó muchísimo. Desde lo económico, poder aceptar la ayuda de mis hijos me costó mucho, sentí mucha impotencia por ello.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué te parece que va a pasar? ¿Qué te gustaría que pasara?

No sé qué va a pasar, yo aprendí a vivir el momento, a cuidarme, a cuidar a los míos y tratar de inculcarles a los otros que se cuiden. Me gustaría volver a tener la vida que teníamos antes, antes de la pandemia.

Foto: Ernesto Ryan