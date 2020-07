La Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS) decidió presentar una denuncia contra el Club BPS, al amparo de la Ley 17.940 de libertad sindical, por el despido del delegado sindical de la institución. David Rodríguez, el funcionario despedido, dijo a la diaria que este martes a las 15.00 se reunirá en la puerta de la institución (Mercedes y Gaboto) la Coordinadora ampliada de clubes de FUECYS y se realizará una entrega de volantes.

El delegado sindical contó que luego de reintegrarse, después de estar dos meses en seguro de paro por la emergencia sanitaria, comenzaron a exigir participar de la elaboración del protocolo para la reapertura del club, y cuando lo revisaron sugirieron dos cambios que no fueron incorporados. Según Rodríguez, tras la reapertura, el 15 de junio, el sindicato denunció varios incumplimientos del protocolo, y por eso la dirección del club lo citó y le dieron una semana de licencia con el argumento de que “estaba muy estresado”. “Me tomé la licencia y el jueves 25 se comunican conmigo para decirme que me dirija a la oficina del abogado del club para notificarme del despido. La causal dice ‘por mejoras laborales’, pero verbalmente me dijeron que era por bajo rendimiento. Tengo un legajo desde agosto de 2013 limpio, sin ninguna sanción ni amonestación”, explicó el delegado de FUECYS.

El club se denomina BPS porque fue fundado y es dirigido por funcionarios y jubilados del Banco de Previsión Social, pero es una institución privada. Actualmente tiene más de 100 funcionarios. El mes pasado hubo despidos en el Club Bohemios que también recayeron sobre trabajadores sindicalizados.