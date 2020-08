Bajo la consigna “Contra la rebaja salarial y el ajuste”, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realiza este jueves un paro de 24 horas en rechazo a la pauta salarial “definida unilateralmente” por el Poder Ejecutivo para los trabajadores públicos. COFE sostiene que esta pauta generará “una pérdida salarial constante durante todo el período de gobierno para los trabajadores estatales” y que el ajuste presupuestal “va a determinar qué servicios sustanciales, en las áreas productivas, sociales y de fiscalización y control, se van a ver resentidas o directamente dejarán de existir”, según un comunicado emitido este miércoles.

Joselo López, secretario general de COFE, dijo a la diaria que tienen una plataforma más amplia, que incluye oponerse a la no reposición de vacantes, al recorte de contratos y al ajuste presupuestal en general, “que genera una vulnerabilidad, sobre todo en los sectores más humildes”.

López aseguró que los trabajadores estaban dispuestos a perder “salario los dos primeros años”, con la condición de que la pérdida se recuperara al final del período. “Eso no se cumple y por eso se definió, por unanimidad, reafirmar el paro y enmarcarlo en la lucha del PIT-CNT y de la Intersocial”. El secretario general de COFE dijo que al quedar abierta la negociación en lo que refiere a temas extrasalariales, irán viendo si hay avances y retrocesos y, “en función de eso, profundizarán o no las medidas a tomar”.

Sobre la conferencia de prensa que brindó este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou, comentó que le llamó la atención que el mandatario hiciera hincapié en que todos los compromisos hechos durante la campaña electoral se iban a cumplir, y que este presupuesto va en esa dirección. “Uno de los principales compromisos que asumió [Lacalle Pou], y luego reafirmó en el documento firmado en conjunto por todos los partidos de la coalición, era que no habría pérdida del salario real, y en realidad en la pauta salarial que presentaron se consagra una pérdida de entre 4 y 5 puntos a lo largo de todo el quinquenio”, sostuvo.

Además, la decisión de no llenar vacantes, establecida en el decreto de austeridad 09/020, “va a hacer perder puestos de trabajo, porque va a haber menos funcionarios en el Estado”. “Es cierto que a los funcionarios presupuestados no los van a echar, sino que a medida que se vayan jubilando no se van a llenar esas vacantes, o de tres se va a ocupar una, pero también están todos los otros funcionarios que no son los presupuestados, a los que se les están cesando los contratos. El presidente podrá decir que los contratos tenían un vencimiento y que se cumplió, y eso es cierto, pero también es cierto que esos contratos no tienen indemnizaciones ni seguro de paro, y es gente que se va a quedar en la calle”, afirmó López.

Servicios afectados

COFE explicó en el comunicado que el paro afectará a todos los servicios de la Administración Central y de otros organismos cuyos sindicatos pertenecen a la confederación, y que permanecerán “las guardias gremiales correspondientes a los servicios considerados esenciales”. Habrá paro de 24 horas en la salud pública, y en los servicios de salud de todo el país “sólo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros”. El paro también afectará a las oficinas centrales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, así como a los servicios de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas y adolescentes. También se verán afectados la atención y los servicios en los ministerios, pero en el caso del Ministerio de Desarrollo Social habrá una guardia gremial “del equipo móvil de atención a personas en situación de calle, de 18.00 a 00.00, declarado esencial”.

También para este miércoles la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), que participará en una movilización a las 11.30 en el estacionamiento del Hospital de Clínicas, en conjunto con la Intergremial Universitaria. AFFUR rechaza las pautas salariales del gobierno, así como “los recortes destinados a la educación, en el entorno de 15% a 20%, particularmente a la Universidad de la República, que verá afectado su funcionamiento, con pérdida en la calidad educativa y perjuicio directo en las condiciones laborales en el futuro inmediato de sus trabajadores”, según expresa una declaración de su Consejo Federal.