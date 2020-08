“Con este presupuesto, el último que apague la luz”, dice el aviso de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), que informa que desde este lunes y hasta el viernes instalará una carpa en el Palacio de la Luz para denunciar “los terribles recortes presupuestales definidos para el ente”. La “vigilia contra los recortes y en defensa de la UTE” culminará con la realización de un congreso nacional de AUTE en el que se definirán “los pasos a seguir”, según dijo a la diaria el presidente del sindicato, Gabriel Soto. El dirigente argumentó que “el problema es que el presupuesto que resolvieron para la UTE es para destrozarla”, “el plan de recortes y funcionamiento, y el recorte en la plantilla de funcionarios que se resolvió por parte del gobierno van a terminar dejando absolutamente expuesta e incapacitada [a la empresa] para dar un buen servicio”.

Soto informó que entre 2020 y 2021 se plantea un recorte de 250 millones de dólares en el presupuesto del ente, lo que “va a afectar directamente a la población”: “no va a haber capacidad para dar respuesta a los problemas”, y “va a haber apagones cada vez más frecuentes”. El dirigente aclaró que los presupuestos de las empresas públicas se definen al margen del presupuesto quinquenal y ya fueron resueltos antes del 31 de julio, que era el último plazo para terminarlos. En el caso de UTE, ya está aprobado por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas y el directorio de la empresa, y fue “entregado al sindicato hace dos semanas. Lo hemos estado estudiando en profundidad”, y por eso la advertencia sobre los recortes y sus consecuencias.

Congreso y cortes

Soto también contó que en el congreso a realizarse el viernes se va a tratar dos grandes temas: “la resolución de si impulsamos o no a la interna del movimiento sindical un plebiscito contra la ley de urgente consideración, que es una propuesta que la mesa directiva del sindicato por unanimidad planteará al congreso, y después los pasos a seguir por los recortes en el presupuesto”. Según el dirigente, con respecto al diálogo con las autoridades, tienen pedida una reunión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que estaría por concretarse. “Lo que necesitamos es que se le saque a la UTE la pata del lazo, que se habilite a discutir algunas excepciones. Está claro que son tiempos complicados y que hay que hacer algunos ajustes, pero lo que sí es fundamental es que esos ajustes no terminen condicionando el funcionamiento de los servicios”, señaló. Consultado sobre la posibilidad de que el sindicato tome medidas para evitar los cortes de energía por facturas impagas en determinadas zonas, Soto dijo que “hay que instrumentar soluciones específicas, porque los cortes del servicio lo que hacen es expulsar familias hacia el sistema irregular”. “Creemos que hay que tener un acceso regular. Estamos esperando a ver cómo se va a proceder, pero, si la lógica es hacer cortes indiscriminados sin tener la más mínima consideración, como sindicato no vamos a mirar para un costado. Si hay que resolver que no vamos a cortar, resolveremos que no vamos a cortar. Eso que quede claro”, concluyó.