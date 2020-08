¿En que rubro te desempeñás?

Soy presidente de una cooperativa que se encarga de la construcción y el mantenimiento de espacios públicos, construcción de calles, mantenimiento de parques, entre otras actividades. Desde el 13 de marzo estoy cocinando y organizando esta olla para la gente del barrio.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué fue lo más fácil y lo que más se te complicó con la pandemia?

Fácil no hubo nada, la pandemia afectó mucho a la gente del barrio, que desde el 16 de marzo se organizó y puso a funcionar la olla acá en la Fortaleza del Cerro de Montevideo.

Foto: Ernesto Ryan

Personalmente me afectó hace un par de meses, cuando me mandaron al seguro de paro; me condicionó no poder ayudar económicamente a la olla, algo que venía haciendo desde que arrancó la pandemia.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué te parece que va a pasar?

El coronavirus no me da miedo. Va a pasar. Sabemos que es una enfermedad, pero más enferma está la gente que tiene hambre, frío y la necesidad de una vivienda. Si pienso en un futuro, me gustaría que la gente estuviera trabajando y feliz.

Foto: Ernesto Ryan

Foto: Ernesto Ryan

Foto: Ernesto Ryan