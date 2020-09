¿En qué rubro te despeñás?

Me desempeño en varios: teatro, audiovisual, magia, pantomima y arte callejero. Este personaje [Spiderman] lo arranqué a laburar hace un año y lo elegí porque siempre fue un personaje que me gustó y mantenía inédito. Además, es el superhéroe que más me gusta.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué fue lo más difícil y lo más fácil durante la pandemia?

Cuando empezó la pandemia estaba por estrenar un cortometraje y se paró todo, no sólo esa actividad, sino todas las que realizaba. En mayo, tras aclararse un poco el panorama, decidí volver a salir a las calles con el personaje de Spiderman.

Foto: Ernesto Ryan

Fácil creo que no hubo nada, vi afectados mis ingresos y con ello mi forma de vida. Lo que sí creo es que la emergencia sanitaria me dio la oportunidad de crear cosas que, de no ser por la pandemia, no hubiese tenido el espacio para hacerlas. Una vez que salí a la calle, me facilitó ser un personaje que traía tapabocas y guantes. Aunque al principio me mató un poco que no hubiera gente en las calles.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué te parece que va a pasar en el futuro?

Esto no se va a arreglar hasta que aparezca la vacuna, vamos a estar oscilando los casos continuamente. Como deseo, me gustaría que esta pandemia se controle para que el mundo vuelva a la normalidad, pero va a ser muy difícil, porque siento que este virus va a mutar y no será simple controlarlo.

Foto: Ernesto Ryan

Foto: Ernesto Ryan