Los sindicatos nucleados en la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitieron un comunicado en el que informaron que a partir de este miércoles comenzaron a trabajar a reglamento. En el texto, la FTIL asegura que la medida se toma por “la falta de certeza” de poder recuperar 100% del salario perdido en 2021 “sin negociación con la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU)y el Ministerio de Trabajo”, expresa.

Los sindicalistas aseguran que no hay avances en la recuperación salarial, pero “el sector viene experimentado cifras récord de remisión de leche a planta y todos los indicadores confirman que la industria láctea NO está en crisis, todo lo contrario”.

En el comunicado, la FTIL asegura que no habrá desabastecimiento y adelanta que no se tirará leche. El trabajo a reglamento implica no hacer horas extras, “cambios de turno ni tareas de mayor jerarquía”.

En el comunicado, con el subtítulo “Los malla oro”, los trabajadores aseguran que “según cifras oficiales del Instituto Nacional de Leche (Inale), se consolida el crecimiento para la producción lechera, que volvió a marcar un nuevo récord de remisión a planta en agosto para ese mes. Los datos del Instituto Nacional de Leche muestran envíos por 208,8 millones de litros, el mayor volumen alcanzado en el octavo mes del año desde que hay registros (2002). De este modo en el acumulado anual se supera 5,5% el volumen del año pasado, con 1.139 millones de litros remitidos, encaminándose a un récord histórico para el cierre del año. En los últimos 12 meses móviles la remisión suma 2.147 millones de litros, 5,3% más que en setiembre de 2019 y agosto de 2020”.

Enrique Méndez, integrante del sindicato, dijo a la diaria que lo que pretenden es que se mantenga el salario real “de 2021 en 2021”. Comentó que estaba prevista una reunión tripartita para esta semana, pero la cámara no volvería a negociar hasta fines de noviembre. Este viernes en la mañana los trabajadores volverán a reunirse en plenario para evaluar el impacto de las medidas y analizar si tomarán nuevas.

Cámara empresarial critica a sindicatos

Por su parte, la CILU emitió este miércoles un comunicado en el que plantea que “resulta incomprensible que se impongan este tipo de acciones en la industria láctea que, pese a venir de años muy difíciles, sumado a las enormes complejidades de la pandemia, mantuvo todos los derechos, beneficios y competitivas condiciones laborables”. También advierte “que como consecuencia de esta desmedida actitud sindical los consumidores podrían verse afectados”.

La gremial empresarial expresa que el 25 de octubre en una reunión tripartita ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aceptó adelantar la negociación del Consejo de Salarios del sector, “prevista originalmente para 2022”, y “dialogar sobre la construcción de un acuerdo que garantice mejores condiciones respecto a los lineamientos de recuperación salarial propuestos por el Poder Ejecutivo”.

“El planteo de la CILU, que representaba un esfuerzo para las empresas del sector y ofrecía ventajas al marco y pautas vigentes para Consejo de Salarios, fue rechazado” por la FTIL, que “se ha declarado en conflicto y ha promovido la adopción de medidas gremiales en todas las empresas del sector eligiendo, una vez más, el camino de la confrontación y pretendiendo imponer sus exigencias por la fuerza, en total desconocimiento del contexto actual del sector”, asegura la patronal. La CILU finaliza diciendo que seguirá “apostando responsablemente a un diálogo respetuoso y cuidando la fuente de trabajo de productores, industrias y todos los trabajadores”.