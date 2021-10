No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Unión de Obreros Curtidores (UOC) realizó este miércoles un paro de 24 horas en reclamo de un convenio colectivo que no implique más pérdida salarial y contemple beneficios acordados que no fueron otorgados en el último año por parte de las empresas.

Carlos Bico, secretario general de la UOC, dijo a la diaria que vienen reuniéndose en el marco de los Consejos de Salarios desde agosto con la Cámara de la Industria del Calzado del Uruguay (CICU), pero “la postura de la cámara siempre ha sido la de negarse a la negociación en ese ámbito y la de plantear de que se negocie por empresa”.

“Eso fue al principio, después el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] les pidió que negociaran. Hicimos una propuesta, pero ellos ni siquiera contestaron. Dijeron que no habían podido reunirse y ni siquiera consideraron lo que se les planteó. Por eso definimos el paro de 24 horas”, explicó Bico.

La propuesta de la UOC es retomar el convenio colectivo que venció en 2020, con ajustes salariales equivalentes al 100% del IPC (Índice de Precios del Consumo), y con la recuperación salarial de 4,33% que perdieron el año pasado. En 2020 fracasó la negociación para establecer un acuerdo basado en las pautas del Poder Ejecutivo, que propuso un año “puente” por la emergencia sanitaria por covid-19. La fórmula del MTSS para el sector sólo contó con los votos del Poder Ejecutivo y de la delegación empresarial, constando un acta de desacuerdo firmada por los trabajadores.

Según Bico, durante 2020 y lo que va de 2021 las empresas dejaron de pagar beneficios que se habían acordado por convenio que significaron una pérdida salarial de 12%. “Dejaron de pagar un complemento del salario vacacional, que es de 85% a 100% de un salario vacacional como adicional, y una partida fija anual que se pagaba una vez al año en [Semana de] Turismo”, indicó el dirigente.

Bico también planteó la situación particular de la empresa Paycueros, que ha venido descontando más horas de las que los trabajadores pararon. “Es una fábrica que no tiene ningún tipo de acuerdo de productividad, pero te descuentan porque argumentan que han perdido más productividad por el tipo de paro que hacemos. No aceptamos eso y estamos evaluando qué acciones tomar con respecto a ese descuento, que es ilegal”, advirtió.