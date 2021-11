No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este miércoles comenzó a regir la prioridad de atraque de los buques portacontenedores en la terminal especializada, propiedad de Terminal Cuenca del Plata (TCP), ya que la línea GS1 hizo su primer arribo de noviembre, mes que se estipuló para dar inicio al protocolo del nuevo reglamento portuario.

El inicio de la prioridad, que próximamente abarcará a otras líneas navieras que ya no podrán operar con Montecon en los muelles públicos, se da luego de que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) suspendiera su resolución de no atender el barco en TCP hasta no tener una solución para los trabajadores que sean afectados por el nuevo reglamento de atraque.

El miércoles hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el marco de las negociaciones iniciadas tras las quejas del Supra por el incierto futuro laboral de los trabajadores de Montecon y sus empresas tercerizadas, que a raíz de la preferencia decretada para TCP perderán servicios y, a la postre, reducirán su plantilla. La línea GS1, que une a Montevideo con Estados Unidos y el Golfo de México, representaba 20% de las operaciones de Montecon, según expresó la empresa en reiteradas oportunidades.

Según supo la diaria, en esa reunión se confirmó que se creará una comisión entre el MTSS, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Supra para dar seguimiento y estudio a la situación de los trabajadores que pierdan su empleo como consecuencia del nuevo reglamento de atraque. También se acordó que esa comisión tendrá al Centro de Navegación –gremial del sector portuario– como veedor.

Además, los involucrados se comprometieron a tener una nueva reunión el miércoles que viene, en la que se trabajará en la redacción final de un acuerdo que dé soluciones a los trabajadores que eventualmente sean despedidos de Montecon. Para ese acuerdo hay varios insumos, ya que la ANP y el Supra presentaron sendos borradores. Entre las posibilidades que se manejan está que los cesados debido al reglamento de atraque sean contratados en TCP o, en todo caso, sean priorizados en futuras contrataciones de la ANP mediante el otorgamiento de mayor puntaje en los concursos para quienes tengan experiencia en el rubro. Otra medida que podría acordarse es que, mientras no encuentren un nuevo empleo, mantengan el 100% de sus ingresos en el seguro de paro.

El dirigente del Supra Martín García confirmó a la diaria la decisión del sindicato de trabajar con el barco que anoche arribó al puerto de Montevideo y la medida quedará en suspenso “mientras se ve el avance en la negociación” en el MTSS. Según supo la diaria en base a diversas fuentes del rubro, ningún barco de la línea GS1 volverá a atracar en Uruguay hasta el 22 de noviembre, y para esa fecha el sindicato espera tener un acuerdo cerrado sobre el mantenimiento de las fuentes laborales en el puerto.