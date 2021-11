El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) aprobó por mayoría el preacuerdo de convenio colectivo alcanzado el domingo con Katoen Natie. Las partes habían sido citados el domingo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para acercar las posiciones, luego de varias semanas de negociación e idas y vueltas.

La empresa de orígen belga y los trabajadores habían firmado un preacuerdo que luego se frustró por las distintas interpretaciones sobre una cláusula que se había incorporado. Tras el fracaso de la negociación, Katoen Natie presentó una nueva propuesta, que también fue rechazada por los trabajadores. Este domingo, finalmente las partes cerraron un acuerdo, que fue oficialmente aprobado este martes por la asamblea.

El convenio colectivo alcanzado será por cuatro años y soluciona el punto en discusión sobre los jornales asegurados para los trabajadores. La cláusula implicaba que a los trabajadores con mayor antigüedad se les aseguraba mayor cantidad de jornales y se les aumentaba de 13 a 18 el mínimo garantizado. Mientras el sindicato consideraba que la cláusula brindaba 18 jornales asegurados a decenas trabajadores que tienen más de cinco años de antigüedad, la empresa entendía que sólo abarcaba a un conjunto reducido.

Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, explicó a la diaria que se eliminó la doble interpretación sobre la cláusula y los trabajadores terminaron aceptando la interpretación de la empresa, que sostenía que serán cuatro los trabajadores que accederán a 18 jornales asegurados. “Los trabajadores estaban buscando tener jornales asegurados y eso fue un objetivo que se logró”, apuntó.

El nuevo reglamento de atraque

El sindicato solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) soluciones para los trabajadores que se verán perjudicados por el nuevo reglamento de atraque de contenedores. Por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y Katoen Natie, la Terminal de Cuenca del Plata (TCP) –cuyas acciones mayoritarias pertenecen la multinacional belga y un 20% el Estado- recibirá a partir de noviembre al servicio GS1, que realiza exportaciones e importaciones, y que antes operaba con Montecon en los muelles públicos.

Los trabajadores de Montecon advierten que sus fuentes de trabajo peligran, porque el cambio en el lugar de atraque puede implicar una reducción de la planilla. Por este tema se reunirá una delegación de Supra con el MTSS. “Lo único que nosotros estamos manifestando es que no puede quedar ningún trabajador sin trabajo por culpa de este acuerdo. Si Montecon o cualquiera de las empresas tuviera que despedir a los trabajadores, estos tienen que ser absorbidos por TCP o la Administración Nacional de Puertos”, manifestó Reinaldo.

El sábado la línea GS1 tenía previsto arribar a la terminal especializada de TCP pero ante los reparos del sindicato se dispuso que fuera derivada a los muelles públicos operados por Montecon. “Esa es un poco la línea de presión que vamos a llevar, no es que no se haga la tarea o que queramos hacer un paro al barco, porque no tenemos nada en contra, pero sí [definimos] que no lo opere TCP hasta no tener esa garantía”, acotó el dirigente sindical.