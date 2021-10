No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Terminal Cuenca del Plata (TCP) envió una nueva propuesta de convenio colectivo a sus trabajadores en el marco del conflicto que ya lleva varias semanas, así que este viernes la asamblea del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) analizará el borrador.

Tras la firma de un preacuerdo que posteriormente cayó debido a una doble interpretación sobre una de las cláusulas, la asamblea del Supra puso este jueves como la fecha límite para esperar el reinicio de las negociaciones. El borrador llegó el miércoles y se convocó a una asamblea para que se tome una definición. Dado que el escrito enviado por TCP cambia algunos puntos del preacuerdo que se había firmado, cabe la posibilidad de que los trabajadores lo rechacen y se convoque a nuevas medidas gremiales.

Álvaro Reinaldo, secretario general del Supra, dijo a la diaria que la propuesta de TCP –cuyo principal accionista es la firma belga Katoen Natie– “es distinta” y, por tanto, “tiene sus pro y sus contras”. Pero como el proceso de negociación se extendió más de lo previsto por el sindicato –que tiene como principal objetivo aumentar la cantidad de jornales asegurados–, si los trabajadores rechazan la propuesta y plantean aplicar medidas gremiales “se va a hacer porque ya estamos fuera de los plazos establecidos y los compromisos asumidos”.

Días atrás, una vez que Katoen Natie informó que no firmaría el acuerdo debido a las discrepancias con el sindicato por una cláusula, los trabajadores propusieron firmar el resto del convenio colectivo y crear una mesa de diálogo que, durante algunas semanas, buscara una solución para el punto de discordia. No obstante, según supo la diaria, en el sindicato hay quienes interpretan que la empresa no tiene intenciones de llegar a un acuerdo, por lo que cabe la posibilidad de que se proponga iniciar medidas sindicales, como un nuevo paro.

Por otro lado, Martín García, dirigente del Ejecutivo de Supra en representación de Montecon [competencia de TCP en la operación de contenedores], manifestó a la diaria que fueron citados para una nueva reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Centro de Navegación, con quienes se inició una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores que eventualmente sean despedidos de la empresa por la preferencia que tendrá la terminal especializada desde noviembre.

Esta reunión será luego de que inicie la preferencia, aunque el sindicato quería alcanzar un acuerdo antes de que eso sucediera. En una reunión previa entre las partes, la ANP propuso crear una comisión cuya función será hacer gestiones para preservar las fuentes laborales, lo que incluye buscarles un nuevo lugar a los trabajadores que sean despedidos o enviados al seguro de paro.

Una de las propuestas del sindicato es que el MTSS gestione ante el Banco de Previsión Social el pago de todo el salario a los trabajadores enviados al seguro de paro hasta que la comisión les encuentre un nuevo empleo, que quieren que sea en TCP o en la ANP.

Recorridas y opiniones

El pasado miércoles, los diputados que integran la comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas visitaron las instalaciones del puerto de Montevideo y se interiorizaron sobre las obras que se realizan, entre las que se encuentran las de la terminal pesquera en Capurro, las de los ingresos al puerto y las del viaducto. El diputado Daniel Martínez, del Partido Nacional, dijo a la diaria que los visitantes se fueron “gratamente sorprendidos” por las “obras de primer nivel”. En tanto, Martín Tierno, del Frente Amplio, manifestó que “los avances” que vieron “son importantes”, aunque enfatizó que algunas obras empezaron “hace mucho tiempo” y no están relacionadas a la concesión del contrato con Katoen Natie.

Consultados sobre el conflicto entre TCP y los trabajadores, ambos coincidieron en que el tema no se tocó durante la recorrida, pero dieron sus opiniones personales. Martínez señaló que las “turbulencias” generadas “más tarde o más temprano” se van a terminar porque “se van acercando las partes”. “Hay buen espíritu no solo del aparato sindical sino también en el aspecto privado de ir generando cercanía y sinergia para resolver de una vez por todas esta situación que hemos tenido”, apuntó.

En tanto, Tierno opinó que “no debería haber un conflicto” ya que “la empresa tenía que haber acordado hace mucho tiempo con los trabajadores, más ahora que tienen la exclusividad con una extensión de una concesión por 50 años más”. Además, dijo que en su fuerza política hay “preocupación desde el primer día” sobre qué pasará con las fuentes laborales que se pierdan en Montecon.