El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) pedirá al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que dicte las normas necesarias para que a los empleados de Montecon que sean enviados al seguro de paro a causa del perjuicio generado por el nuevo reglamento de atraque de contenedores, surgido del acuerdo hecho por el gobierno con la multinacional belga Katoen Natie, se les garantice cobrar 100% de su sueldo. La normativa vigente establece un pago para quienes ingresan al subsidio por desempleo que va disminuyendo desde 66% el primer mes hasta 40% el sexto, cuando finaliza.

La solicitud se dará en una nueva reunión que tendrá lugar esta semana para intentar crear una fórmula que dé solución a los trabajadores de Montecon que eventualmente pierdan su empleo por el perjuicio en la actividad que le generará a esa empresa el nuevo reglamento de atraque. La preferencia en favor de la terminal especializada –propiedad de Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo principal accionista es Katoen Natie– comenzará a regir gradualmente desde noviembre. En búsqueda de una solución para este asunto es que se organizaron reuniones entre el Supra, el MTSS, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Centro de Navegación –gremial del sector portuario–. En la última, que fue la semana pasada, la ANP propuso la conformación de una comisión integrada por los primeros tres organismos.

La idea es que esta comisión sesione una vez por mes pero que, en caso de que haya despidos relacionados directamente con el nuevo reglamento de atraque, sea convocada de forma extraordinaria. Su función será hacer gestiones para preservar las fuentes laborales, lo que incluye buscarles un nuevo lugar a los trabajadores que sean despedidos o enviados al seguro de paro. Uno de esos destinos sería TCP, pero en caso de que no necesite empleados en ese momento se les buscaría lugar en otra empresa del rubro.

Las partes se llevaron la propuesta para analizarla y, según supo la diaria, el sindicato irá a la próxima reunión con correcciones al borrador. Entre ellas está que el MTSS gestione ante el Banco de Previsión Social el pago de todo el salario a los trabajadores enviados al seguro de paro hasta que la comisión les encuentre un nuevo empleo y que la ANP se constituya como organismo “garante” del acuerdo. En diálogo con la diaria, el vocero del Supra en representación de Montecon, Martín García, dijo que el borrador de acuerdo que llevarán incluye que los trabajadores deberán ser tomados en TCP o en la ANP. García señaló que ser empleados de la ANP sería la segunda opción, siempre y cuando “TCP no pudiera contratar más gente”.

Que sí, que no

Mientras tanto, el Supra sigue con su otra batalla: acordar un nuevo convenio colectivo con TCP. Tras conocerse que la empresa había rechazado firmar el convenio luego de la doble interpretación sobre una cláusula del preacuerdo, el sindicato buscó reactivar las negociaciones. Luego de una serie de reuniones que se dieron entre jueves y viernes de la semana pasada, este lunes habrá una reunión tripartita entre los representantes de los trabajadores, Katoen Natie y el MTSS para intentar destrabar la situación.

Para ello el sindicato propuso firmar un acuerdo que excluya la cláusula de la discordia, que el sindicato interpreta que garantiza 18 jornales asegurados a decenas de trabajadores que tienen más de cinco años de antigüedad, mientras que la empresa argumenta que los 18 jornales le corresponden a un pequeño número de empleados. Para la discusión sobre ese punto en específico se plantea crear una comisión paralela.

Álvaro Reinaldo, vocero del Supra, dijo a la diaria que la asamblea del sindicato había resuelto dar tiempo hasta el próximo jueves para acordar un nuevo convenio colectivo y que, de no lograrse, retomaría las medidas sindicales. “De no resolver esto habría que volver a convocar a la asamblea y las cosas ya no podrían ser en los mismos términos”, señaló.

Uno de los organismos que intentaron interceder en el conflicto, que ya lleva varias semanas, es la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), que la semana pasada se reunió tanto con el sindicato como con dirigentes de TCP. En un comunicado, la UEU expresó que “el objetivo de las reuniones fue el de escuchar a las partes” en este tema que “genera gran incertidumbre en el sector exportador”.

“La UEU buscó sensibilizar acerca de los impactos que generan los paros en los servicios portuarios a los exportadores y al país. La situación de conflictividad se da en momentos en que el contexto internacional resulta sumamente desafiante para el comercio exterior debido a la escalada en los precios de los fletes marítimos internacionales y falta de contenedores y de espacio en las bodegas de los buques”, agregó la gremial.

Reinaldo, del Supra, manifestó que la UEU “es un actor más directamente involucrado en la actividad portuaria” y “era necesario” que tuviera la “campana” del sindicato. “La UEU siempre sale a la prensa cuando quiere y manifiesta su preocupación a la hora de las pérdidas que se generan para su gremial y para el país en general, pero nadie habla de los trabajadores, entonces quisimos que de primera mano tuviera nuestra visión, nuestra preocupación, y también pedirles que si ellos notan que pueden colaborar en algo, aportar algún grano de arena, que lo hicieran y que no sólo miraran de costado, de afuera”, dijo.