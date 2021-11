Los trabajadores de la empresa maderera Lumin de Tacuarembó están en conflicto, reclaman beneficios para los jornaleros. “Presentamos una plataforma interna en la que pedimos un beneficio para todos los trabajadores y un plan de carrera, porque el trabajo en la fábrica es monótono”, dijo José Bica, integrante del comité de base de la empresa Lumin y dirigente de la Organización Sindical de Trabajadores de la Madera (OSTM).

La empresa elabora contrachapados de madera de pino y eucalipto de distintos espesores destinados a diversos usos, entre ellos la construcción. Procesa un promedio de 500.000 toneladas de madera al año.

Además solicitaron que la automatización de las tareas no implique pérdidas de puestos de trabajo; para eso los trabajadores proponen una mesa de diálogo con la empresa.

Bica dijo a la diaria que Lumin no se vio afectada por la pandemia y que en los dos últimos años registró un crecimiento en volumen físico casi 6%. “Entendíamos que era posible sentarse a dialogar para hablar de un beneficio; presentamos la plataforma, pero [los representantes de la empresa] no se sentaron a dialogar y plantearon que todo lo que tiene que ver con lo salarial debía discutirse con los Consejos de Salarios. Nosotros no queríamos mezclar las negociaciones”, dijo Bica. El sindicato esperaba que después de la negociación de los subgrupos pudieran llevar adelante una negociación separada que no se extendiera por más de 40 días, pero esta propuesta fue rechazada.

Uno de los beneficios que los trabajadores solicitan es una canasta de alimentos. Bica contó que “en plena pandemia, entre casos positivos y cuarentenas”, estuvieron cerca de 600 trabajadores sin actividad. “Hicimos un colectivo, fuimos dando una mano para que cada compañero tuviera una canasta de alimentos y una canasta de productos de limpieza. Esta propuesta de colaboración se la hicimos a la empresa y la contestación, por correo, fue que no tenían previsto ningún tipo de colaboración para los trabajadores”, agregó.

Ante esta negativa, los empleados tomaron medidas. El viernes pasado hicieron una asamblea y pararon por una hora, el sábado el paro fue de 24 horas, y este martes harán otro de las mismas características y definirán la fecha de una movilización por la ciudad de Tacuarembó.

Lumin “se esconde detrás de los pequeños aserraderos, pero acá somos 700 trabajadores, por lo que se dificulta para la rama hacer una negociación equitativa”, aseguró el integrante de OSTM.

Bica dijo que la empresa hizo una inversión de 30 millones de dólares para la ampliación de una fábrica, algo que los trabajadores celebran porque entraron entre 70 y 80 personas nuevas.

Cierre de negociaciones

Está casi cerrada la negociación de los Consejos de Salarios tanto en el grupo 24 (Forestación, incluidos bosques, montes y turberas) como en el subgrupo 2 (Aserraderos con y sin remanufactura). Para estos sectores se llegó a un acuerdo por tres años. Bica señaló que tienen un correctivo de 3,24% por la inflación de los últimos 18 meses, lo que corresponde al convenio pasado. “Eso se nos debe; hoy lo que está en la mesa es un convenio a tres años, pero para los primeros seis meses, es decir, retroactivo al 1° de julio, hay un incremento de 2,5% para todos”; en 2023 habrá un aumento de 3,5% en general para todos, más un 0,8% para los salarios más sumergidos.