El dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Molinos San José (Soem) y de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya), Marcelo Bozzolasco, dijo a la diaria que este viernes la empresa no les permitió ingresar a la planta para moler trigo, aduciendo que “con condiciones” no iban a trabajar. La situación se da en el marco de una negociación bipartita que mantienen los trabajadores de este molino y de los molinos Dolores y Río Uruguay (pertenecientes todos a la misma firma) y de la negociación en el Consejo de Salarios del sector, que se viene desarrollando desde hace unos tres meses.

Este miércoles se reunió la bipartita de los tres molinos y se consiguió “avanzar algo”, dijo Bozzolasco. “Creíamos que no era suficiente, pero veníamos negociando bien. También estamos negociando en Montevideo en los Consejos de Salarios, aunque no hemos tenido avance ninguno. El miércoles hicimos un plenario del trigo y el jueves íbamos a parar”.

Con el Molino Americano (Cañuelas) haciendo paro desde el miércoles, los trabajadores de los molinos San José, Dolores y Río Uruguay pararon el jueves. “Teníamos el mismo día una reunión en el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social, MTSS] por los Consejos de Salarios, y los empresarios dijeron que como el Molino Americano estaba parado, ellos no iban a negociar. Pero luego avisan que sí se van a presentar. Se presentaron el jueves, pero no llevaron propuesta ninguna. Nos dijeron que mientras estuviéramos en conflicto no iban a presentar propuestas y que lo poco que habíamos avanzado en la negociación bipartita lo iban sacar”, expresó el dirigente.

El sindicato decidió continuar en paro hasta este sábado, pero como había “trigo mojado”, “la condición era que el trigo ese se moliera para que no pasara nada y la empresa no perdiera”, por lo que este viernes definieron presentarse a trabajar.

Sin embargo, la empresa comunicó que “con condiciones no iban a moler” y que “el trigo que quedara adentro ellos iban a ver cómo lo sacaban”. Los trabajadores realizaron asambleas a las 5.00, 7.00, 13.00 y 21.00, en las entradas de cada turno, dejando constancia de que los operarios “se presentaron a trabajar” y “no pudieron entrar”.

Ante esta situación, los trabajadores decidieron esperar hasta el lunes para levantar la medida, intentar continuar con la negociación bipartita y esperar a una reunión en el MTSS “para ver si las empresas quieren seguir negociando”.