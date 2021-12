No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Luego de varias horas de reunión y un cuarto intermedio en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), en la noche de este miércoles se arribó a una fórmula que podría posibilitar que se levante el jueves el paro por tiempo indeterminado que mantienen los trabajadores de la empresa de transporte suburbano e interdepartamental Copsa. Este jueves al mediodía, la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) se reunirá en asamblea en la Terminal Río Branco para poner a consideración la propuesta surgida de la negociación entablada este miércoles.

Los representantes de la Dinatra se reunieron con las delegaciones de ATC y de la empresa más de una vez, pero por separado, ya que los representantes de Copsa se negaron a realizar una reunión tripartita en conjunto. “Pensamos que íbamos a tener una reunión empresa, ministerio y nosotros, pero la empresa decidió que fuera empresa con ministerio y trabajadores con ministerio. Nunca estuvimos juntos los tres. Eso da la pauta de que la empresa no quiere sentarse a negociar y no quiere tener diálogo con nosotros”, explicó a la prensa este miércoles en la noche el dirigente de ATC Andrés Martínez.

Este miércoles, los trabajadores de Copsa decidieron por unanimidad continuar con el paro hasta que se llegue a un acuerdo que les permita cobrar al menos el 50% de lo que se les adeuda y establecer un cronograma firmado para cobrar el resto. La empresa les adeuda los salarios vacacionales de 2019 y 2020, el medio aguinaldo de 2020 y el ajuste salarial retroactivo vigente desde junio de 2021. También están acompañando la medida pequeños accionistas que se desempeñan bajo la figura de sociedades de hecho.

Martínez agregó que estuvieron trabajando “mucho”, y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “ha tratado por todas las vías de tener un acuerdo”, para “salir de este problema, de este brete”. El dirigente aseguró que existe un acercamiento que podría destrabar el conflicto, pero hasta la noche de este miércoles no había “nada firmado ni nada concreto”. “Tenemos ideas, hemos tirado ideas, estamos esperando respuesta de la empresa”, expresó, y advirtió que la asamblea de este jueves será “una asamblea difícil y no sé si los trabajadores van a aceptar”. “Llevamos toda la voluntad de que esto salga adelante, de que esto se levante, de que volvamos a trabajar y de que el usuario vuelva a tener su transporte público como se merece. Estamos mirando todo el abanico de posibilidades que hay, pero entendemos que no va a ser suficiente y mañana [por este jueves] los trabajadores decidirán los pasos a seguir”, expresó. Martínez confirmó que la medida de paro continúa por lo menos hasta el mediodía de este jueves.