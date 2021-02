El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, opinó que el proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que promueve que los sindicatos tengan personería jurídica es una “iniciativa positiva” y “favorable para los sindicatos, sobre todo en la actual época”, según consignó Agesor en una nota publicada este miércoles. Si bien Pereira adelantó que el proyecto que remitió el MTSS semanas atrás podría tener sugerencias o cambios por parte del movimiento sindical y de las cámaras empresariales, aseguró que es una iniciativa, desde su punto de vista, “acertada”.

“Hubo una discusión en los años 50 y 60 sobre si eso no terminaba limitando las libertades de acción de los sindicatos, pero finalmente en el propio estatuto de la CNT se faculta a solicitar la personería jurídica”, afirmó Pereira, y agregó que este proyecto “va en dirección de lo que la Organización Internacional del Trabajo entiende debe ser una personería jurídica”. En la misma línea, la vicepresidenta de la convención de trabajadores, Soraya Larrosa, sostuvo que el Secretariado Ejecutivo está “a favor en cuanto se haga un proyecto que sea específico para la actividad sindical” y que “no limite la actividad sindical”, y que “en eso está trabajando” el MTSS.

Larrosa recordó que el PIT-CNT cuestionó duramente los proyectos de ley que presentaron algunos legisladores del oficialismo el año pasado, como el de Cabildo Abierto, el del diputado blanco Pablo Viana y el de la senadora nacionalista Carmen Asiaín, porque “en esos proyectos uno de los aspectos era la personería jurídica, pero en realidad eran proyectos de reglamentación sindical, que son cosas distintas”. “Lo que existe hoy son propuestas y contrapropuestas sobre un proyecto que no nos limita la actividad sindical. Si no limita la existencia de los sindicatos independientemente del número y la actividad sindical, nosotros seguiremos avanzando en esta discusión”, explicó Larrosa en diálogo con la diaria.

Según supo la diaria, la cúpula del PIT-CNT considera que el proyecto redactado por el Poder Ejecutivo es “equilibrado” dentro de un cuadro de proyectos “muy regresivos” que están a estudio del órgano legislativo, y que incluso la propuesta del MTSS es mejor que la normativa actual. En ese sentido se manifestó el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Favio Riverón: “Si nos preguntaban por esto de la personería jurídica hace diez años, todos, al unísono, hubiéramos respondido que ninguno quería ir por ese camino. Pero el tema es que los tiempos cambiaron, el Parlamento tiene la conformación que tiene hoy y hay muchas personas dentro que tienen como objetivo a la organización sindical y el intento de destruirla. Dentro de ese contexto, el movimiento sindical tiene que analizar cuáles son las mejores herramientas para proteger su situación”, argumentó.

Riverón comentó a la diaria que la federación que lidera ya tiene personería jurídica, por lo que el planteo del MTSS “no sería un escenario nuevo”, y destacó que esta iniciativa “hace pura y exclusiva alusión a la situación de la personería jurídica y establece algunos límites; no se mete con el reconocimiento” de las organizaciones sindicales, aunque apuntó que “puede quedar alguna situación que genere bastante ruido en la interna del movimiento sindical, que tiene que ver con la posibilidad de negociar de aquellas personas que tengan personería jurídica”. No obstante, aclaró que todavía no ha habido una discusión “profunda” dentro del movimiento sindical sobre este proyecto.

En la misma línea, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo a la diaria que el PIT-CNT todavía no ha debatido este tema “a nivel general” y que seguramente “no va a ser unánime la postura” dentro de la convención, donde “hay opiniones encontradas” respecto del tema. “Nosotros, como COFE, le pedimos un informe a nuestro asesor legal y en realidad no vemos demasiadas complicaciones en esta propuesta. Es más, pensamos que podía llegar a ser peor en su momento, cuando se había anunciado”, manifestó, pero agregó que “de todas maneras, el reparo que tenemos es que al abrirse esta discusión en el Parlamento, con otras propuestas que hubo, se pueda empeorar y complicar”.

“Después hay posiciones de principios en algunos sindicatos, que tienen que ver con la autarquía sindical y la reglamentación de los sindicatos, que se van a poner arriba de la mesa, pero hoy ya la gran mayoría de los sindicatos tiene personería jurídica”, explicó López. En ese sentido, señaló que la personería jurídica ayuda a “manejar todo el tema financiero, porque si no tiene que estar a nombre de personas y a veces se complica”. “El tema de la personería jurídica es un tema que filosóficamente siempre tiene algún reparo, pero en la práctica a veces soluciona algunos problemas”, opinó.

El dirigente consideró que dentro de COFE “seguramente va a haber algún sindicato que tenga reparos” con este proyecto, y señaló que aún no hay “una posición definida como COFE, ni en la interna de COFE ni en la interna del PIT-CNT”, por lo que “seguramente lo que dijo Fernando [Pereira] debe de ser a título personal”. “Nosotros esto [el documento] lo recibimos el miércoles pasado y lo llevamos a discusión en cada sindicato; el posicionamiento final del secretariado seguramente lo vamos a tener la próxima semana, para poder llevarlo después a la Mesa Representativa”, añadió.

“Decir que el PIT-CNT está de acuerdo o en desacuerdo es falsear el proceso democrático interno”

Si bien el MTSS remitió el proyecto hace varias semanas, tal como consignó Búsqueda la semana pasada, no todas las filiales del PIT-CNT lo han recibido a esta altura, y menos han adoptado una posición al respecto. Y aunque en la cúpula parece haber una postura proclive a avanzar en la negociación, hay sindicatos que mantienen sus reparos. Tal es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), que si bien cuenta con personería jurídica y no tiene una posición “principista” o “de rechazo” a la personería jurídica, ve con recelo algunas de las posibles consecuencias de aprobar esta iniciativa.

“Cuando yo ingresé a la dirección, Sintep no tenía personería jurídica, y yo fui uno de los principales impulsores de que tuviera, porque los ahorros y los bienes muebles e inmuebles estaban a nombre de personas físicas, y eso es una vulnerabilidad para el cuidado del acervo, de la propiedad colectiva. Con esto quiero decir que no tengo una posición principista en relación a la personería jurídica ni la rechazo”, explicó a la diaria el secretario general de Sintep, Sergio Sommaruga, sin perjuicio de lo cual señaló que “con respecto al PIT-CNT, la consecución de la personería jurídica no debe implicar una alteración significativa de los acuerdos fundacionales que hacen a su estructura y su funcionamiento”.

“Si el PIT-CNT deja de ser una convención para ser una central, para tener personería jurídica, no estoy de acuerdo y no lo voy a votar, y creo que la mayoría no lo va a aceptar. Si la personería jurídica implica un cambio en los estatutos no voy a aceptarlo”, fundamentó Sommaruga. Por el contrario, “si no implica un cambio en la identidad organizativa del PIT-CNT, ahí no tendría mayor objeción”, añadió. Asimismo, el dirigente rechazó que la personería jurídica conlleve una mayor transparencia y cuestionó la “selectividad” de algunos actores sociales a la hora de exigirla: “Yo no creo que en la práctica la transparencia esté asegurada por la personería jurídica: los bancos son entidades legales con personería jurídica y nada aseguró que los banqueros no fundieran en más de una ocasión los bancos, robándole los ahorros a la gente”, ejemplificó.

Sommaruga aclaró que “a los sindicatos no bajó el proyecto” todavía, por lo que “decir que el PIT-CNT está de acuerdo o en desacuerdo es falsear el proceso democrático interno”. “Creo que Fernando [Pereira] contesta eso porque entra en el juego de 'si decimos que no a la personería jurídica entonces quedamos como que queremos ocultar algo'; como un discurso de autodefensa”, agregó, y opinó que el presidente del PIT-CNT “se siente rehén de un discurso con respecto a la opacidad” de la central de trabajadores.

Por otra parte, Sommaruga señaló que este proyecto “no se lee solo”, y que “la preocupación en la cual se podría inscribir esta iniciativa es la andanada de proyectos que presentó la bancada oficialista para castigar la actividad sindical, en algunos casos haciendo un intervencionismo fuerte del Estado dentro de las organizaciones sindicales”. “Me preocupa esa voracidad y esa obsesión por el control y por el poder que tiene este gobierno, muy sesgado ideológicamente”, reflexionó.

En tanto, el presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (Aute), Gabriel Soto, sostuvo que el tema de la personería jurídica se viene discutiendo “hace rato” por ser “recurrente por parte de varios actores para pegarles a los sindicatos”. Indicó que Aute cuenta con personería jurídica, por lo que en su caso “no es un problema ni un impedimento”, pero consideró que este proyecto “puede ser un camino muy peligroso si termina limitando libertades sindicales, poniendo límites a las formas y modificando los funcionamientos de los sindicatos”. A su entender, si se quiere avanzar en este sentido, “tiene que haber una personería jurídica de los sindicatos, acordada con los trabajadores y que entienda la realidad de esa naturaleza organizativa, que es legal, reconocida y particular”.

Por otro lado, negó algunos de los argumentos que se esgrimen para exigir la personería jurídica a las organizaciones sindicales: “Se inventan algunos problemas que no son tales, por ejemplo, la transparencia de los recursos económicos. Ningún afiliado va a dejar que haya una malversación de fondos o una utilización inadecuada de los recursos económicos sin decir nada”, aseveró. En ese sentido, opinó que el PIT-CNT no debe responder “al grito de ‘personería jurídica’ sólo por tener, porque detrás de ese discurso se parte de una premisa falsa, que es que los sindicatos son un caos y no hay democracia, y no es así, eso es una enorme mentira”.

Para Soto, la iniciativa elaborada por el Ejecutivo “no contempla” los requisitos que debe tener una personería jurídica específica para este tipo de organizaciones. “No podemos inventar algo sin los directamente involucrados. No podés armar un modelo de asociación civil sin fines de lucro con fines sindicales sin la participación de los sindicatos. Esa es la principal contradicción”, afirmó, y adelantó que el sindicato va a plantear su punto de vista “en los ámbitos que correspondan”.