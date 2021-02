Este martes la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas) se reunió con representantes de la empresa para llegar a un acuerdo sobre la reestructura del área de granel (la distribución de supergás a las grandes empresas, ya que el reparto en los hogares está tercerizado); además, los trabajadores pedían el reintegro de 15 operarios de esa área, que fueron despedidos el viernes de la semana pasada.

Cristian Cardozo, secretario general de Alfas, contó a la diaria que en la reunión de este martes no se lograron grandes avances y calificó el encuentro bipartito de “lamentable”, porque la empresa propuso reincorporar a ocho trabajadores y anunció la reestructura de otras áreas, como taller y envasado, “con recortes en puestos de trabajo”.

“El panorama viene empeorando y cada día que pasa el directorio termina de optar por decisiones que son negativas para nosotros”, dijo, y comentó que se pidió una reunión tripartita al director nacional del Trabajo, Federico Daverede, para los próximos días.

Este martes, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap manifestó su rechazo “a cualquier medida que no respete los ámbitos de negociación colectiva, que represente pérdidas de puestos de trabajo, precarización laboral y operaciones en planta que atenten contra la seguridad y salud” de los trabajadores o la población, y además expresó su solidaridad con el sindicato de Acodike.

La semana pasada, al llegar a la planta los empleados se encontraron con que había “funcionarios de otras empresas y algunos administrativos” realizando “la operativa de envasado”. “De tal forma se atenta contra la seguridad de sus funcionarios y de la población en general, al utilizar personas que no cumplen con la normativa de manejo de GLP [gas licuado del petróleo]”, informó Alfas mediante un comunicado. Ante esta situación el sindicato aclaró que no se hacía responsable de las acciones de la empresa y “las consecuencias que puedan llegar a generar”.

Asimismo, la coordinadora en su comunicado señala: “Los compañeros de Acodike S.A., en el último año vienen intentando mantener un proceso de negociación muy difícil ante el planteo de la empresa de una reestructura que implicaría una pérdida salarial del 65%, despidos y reorganización de trabajo de alto impacto. Durante la emergencia sanitaria los compañeros de Acodike S.A. eligieron dar la lucha a sus reclamos pero envasando, distribuyendo y cumpliendo con los fletes del producto GLP para no afectar a la población en tan crítica situación mundial”.

Cardozo aseguró a la diaria que en estos 11 meses la empresa no tuvo pérdidas económicas: “Sacamos producciones récord comparado con lo que fueron años anteriores”, dijo, por eso se sorprendieron cuando el viernes se concretaron los despidos. El integrante de Alfas contó que la empresa vendió lo camiones de reparto de granel, lo que supone el desmantelamiento del área, y a esto se sumó que de los 16 trabajadores dedicados a ese trabajo, la única persona que fue reubicada y no despedida no estaba sindicalizada.

El viernes pasado los trabajadores estuvieron a punto de ocupar la planta de Lecocq, pero después de una reunión con Daverede decidieron no tomar esa acción y esperar hasta este martes para ver qué medida tomarán. El director de Trabajo les pidió que agotaran todos los ámbitos de negociación antes de ocupar. Cabe recordar que con la ley de urgente consideración quedaron prohibidas las ocupaciones, por lo que de suceder una podría ser disuelta. Por ahora el sindicato se encuentra en Asamblea Permanente, a la espera de la reunión tripartita.