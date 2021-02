¿A qué te dedicas y desde cuándo?

Hace unos años nos dedicamos a la recolección de residuos comerciales, y digo “nos” porque es un negocio familiar. La tarea implica, además de la recolección, el reciclado, que es un trabajo anexo. Este trabajo ha evolucionado favorablemente para algunos de nosotros en los últimos años; antes solo recolectábamos, reciclábamos y vendíamos lo que juntábamos, y hoy, además de eso, cobramos por el servicio que brindamos.

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Al principio bajó tremendamente, porque muchos locales comerciales se vieron afectados o cerraron, lo que no sólo me afectó a mí, sino a los 140 trabajadores que nos dedicamos a esto. Hoy sigue afectándonos, pero al irse reactivando la economía, se fue recuperando bastante: andamos en 60% del trabajo que teníamos antes de la pandemia.

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

Los que van a quedar son la higiene, el lavado de manos, el taparse la boca con algo, los cuidados generales, aunque nosotros ya lo hacíamos desde antes, porque en estos trabajos las condiciones son insalubres y tenemos que cuidarnos mucho.

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Creo que el gobierno tendría que haber tomado mayor protagonismo; en nuestro sector no hubo ningún apoyo, creo que se podría haber hecho más. Para los que somos de abajo es más jodido y siempre va a ser así.

¿Te vas a vacunar?

Esta vacuna que viene no, no me da confianza que la efectividad no esté comprobada y además haya que firmar un papel donde no vas a reclamar nada a los fabricantes. Quisiera esperar una vacuna que me dé garantías. La necesitamos porque estamos en riesgo, por las tareas que desarrollamos.

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar la actividad en tu sector?

En lo económico nos serviría que se fiscalizara que todos los comercios tuvieran su plan de gestión de residuos, lo que nos daría más opciones.

¿Te adaptaste a la inclusión financiera o preferís seguir manejándote con efectivo?

Todavía me cuesta un poco, pero para nosotros fue bueno, porque muchos clientes no nos contratarían si no tuviéramos cuenta bancaria; si bien fue una modalidad impuesta, terminó teniendo una parte buena.

¿Qué se debe reformar en la seguridad social para hacerla sustentable para las generaciones futuras? ¿Aumentar la edad de jubilación y los años de aportes?

Hay que hacer una reforma en serio a la Caja Militar, hay mucho aporte del gobierno a esa caja y reformarla aportaría a la solución.

¿Qué creés que va a pasar con la covid-19?

Se va a ir diluyendo con la inmunización de la población, y me gustaría que terminara cuanto antes.