Cumpliendo con una resolución de la asamblea general, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) llevará adelante el martes 2 de marzo un paro general parcial entre las 9.00 y las 13.00, según anunció este lunes la Secretaría Nacional de Comunicación del sindicato en un comunicado. La medida se implementa a raíz de la formalización, por parte de la jueza penal de 40° turno, María Laura Sunhary, de un empresario argentino, propietario del hotel Quijano Apart & Suite, en la causa que investiga la muerte de un trabajador de la construcción en marzo de 2020.

El Sunca destaca la formalización de este empresario por la muerte de Eugenio Bichinique, de 62 años, “ocurrida en un siniestro laboral” el 20 de marzo de 2020, y la imputación por el delito de “falsificación ideológica y estafa especialmente agravada en calidad de autor”. El comunicado recuerda que la jueza hizo lugar al pedido de los fiscales Diego Pérez y María José González, “quienes en su investigación comprobaron que el citado empresario mintió y que eran ciertas las denuncias de la familia, que apoyada” por el Sunca y por el abogado Óscar López Goldaracena, “busca que esta muerte no quede en la impunidad”.

“El siniestro laboral ocurrió el 11 de marzo de 2020 a las 16.45 horas, en la obra en construcción de la empresa Beauty Life S.A. Bichinique cayó de más de tres metros de altura, fue internado en el CTI, falleciendo el 27 de marzo. La Fiscalía comprobó que Bichinique no estaba registrado en el BPS [Banco de Previsión Social] y no contaba con los implementos mínimos de seguridad para proteger su vida. El empresario no denunció la muerte ni ante la Policía ni ante la Inspección General del Trabajo, mintió ante el BPS y el BSE [Banco de Seguros del Estado]. Las mentiras del empresario fueron sobre el tiempo de trabajo de Bichinique en la empresa, la altura de la que cayó y hasta la hora y fecha del siniestro”, explica el Sunca.

“La acción de la Justicia pone al descubierto esta conducta irresponsable y delictiva del empresario, la investigación comienza cuando el sindicato denuncia esta situación junto a la familia aproximadamente 20 días después de la muerte del obrero. Desde ese momento el Sunca ha estado permanentemente asintiendo y asesorando a la familia en este proceso para llegar a la verdad y lograr que se haga justicia. Y lo seguirá haciendo”, agrega el comunicado.

En el marco del paro de este martes, el Sunca dará una conferencia de prensa con la presencia de los sindicalistas de la Secretaría de Seguridad Laboral y el abogado López Goldaracena. Será a partir de las 10.00 en el local sindical de la calle Yi 1538.