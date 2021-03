¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Mi principal giro laboral es ser pintor, pero además me dedico a las artes escénicas y la enseñanza de estas a través de los lenguajes de la danza y la acrobacia. Desde el año 2015 me dedico a la pintura como forma de vida, dejando las otras disciplinas como algo que hago por pasión.

Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

No creo que exista alguien a quien no le haya afectado la pandemia directa o indirectamente. En lo laboral no sentí una baja sino todo lo contrario, tuve mucho trabajo durante todo este período. En mis otros trabajos sí me afectó, porque a la gente que tengo cercana la pandemia le pegó fuerte.

¿Qué cambios te parece que vinieron para quedarse?

El miedo es algo que va a quedar, lo veo en los otros y yo mismo lo siento. En cuanto al trabajo, creo que el teletrabajo llegó para quedarse, muchas empresas van a empezar a trasladar sus costos a los trabajadores, y creo que es algo que ya no tiene vuelta atrás.

Foto: Ernesto Ryan

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Algunas sí, como las que implican a la salud, pero las demás no. El área de la cultura es una que quedó muy afectada, las personas recibieron sumas irrisorias que no solucionaron nada.

¿Te vas a vacunar?

Tengo miedo a la vacuna, pero creo que me voy a terminar vacunando por imposición; tarde o temprano la voy a necesitar para poder hacer cosas.

Foto: Ernesto Ryan

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar la actividad en tu sector?

Una mesa de diálogo entre el gobierno y los colectivos de cultura, en búsqueda de encontrar soluciones, algo que, según entiendo, aún no ha pasado.

¿Qué va a pasar con la covid-19?

Creo que en algún momento va a ser una enfermedad más, como es hoy la gripe. Me preocupa bastante lo económico, que seguro está derivando en una crisis fuerte, que va a trascender a la pandemia.

Foto: Ernesto Ryan