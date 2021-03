¿A qué te dedicás y desde cuándo?

Soy moza desde hace ocho años en el bar 36.

Foto: Alessandro Maradei

¿Cómo afecta la pandemia tu trabajo?

Como a mucha gente, me afectó económica y emocionalmente. En mi caso particular, con herramientas para poder hacer cuarentena de forma medianamente tranquila: mi compañero no dejó de trabajar, y yo estoy en seguro de paro. Antes de la pandemia, el bar trabajaba de lunes a lunes, actualmente muchos clientes de oficinas que eran habituales en los almuerzos al mediodía no vienen por las restricciones y el teletrabajo. Eso lleva a que estemos trabajando sólo cinco días a la semana.

¿Qué cambios vinieron para quedarse?

El uso del tapabocas y cuidarse más en la higiene.

Foto: Alessandro Maradei

¿Las medidas del gobierno fueron adecuadas?

Algunas supongo que sí, y otras no tanto. Hubo medidas que se contradecían. Las mismas medidas se aplicaban en algunos sectores y en otros no. Fue el único gobierno que subió tarifas públicas en plena emergencia sanitaria.

¿Te vas a vacunar?

Sí.

Foto: Alessandro Maradei

¿Qué cosas habría que hacer para mejorar tu sector?

Extremar las medidas de higiene y retirar la medida de cerrar a las 0.00; eso ayudaría bastante. Hay muchos colegas del rubro que quedaron sin trabajo por la restricción horaria.

¿Qué te parece que va a pasar con el coronavirus?

Esta pandemia nos marcó muchísimo, y me imagino que va a pasar como todo y sólo va a quedar un mal recuerdo, según cómo te haya marcado en la vida. Y al ser un hecho mundial, lo vamos a tener presente para siempre.

Foto: Alessandro Maradei