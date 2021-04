La Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos (CUSFE) hizo pública este jueves una carta dirigida al presidente de la República Luis Lacalle Pou en la que reclama que sean incluidos en las medidas de ayuda a los sectores más afectados.

“La señora ministra de Economía [Azucena Arbeleche] va a anunciar medidas económicas para los sectores más perjudicados por la pandemia, era de esperar que algún día se acordara de nosotros y nombrara a nuestro sector, que lleva ya 13 meses prohibido de trabajar, pero no fue así, nos volvió a ignorar, como siempre con desidia”, dice la carta.

Los integrantes de CUSFE también aseguran que fueron “ingenuos e ilusos” al pensar que se aplicarían “medidas más restrictivas para otros sectores [...] de la actividad como forma de frenar este crecimiento exponencial y escandaloso de muertes y contagios, pero nos equivocamos”.

Si bien la cámara no pide volver a la actividad, aseguran: “Queremos decirle y dejarle claro, señor presidente, que nos atrevemos a pedir que, de una vez por todas, no nos sigan ninguneando y nos den soluciones reales, creíbles, no migajas como hasta el momento, no deseamos que más colegas tengan que seguir cerrando sus fuentes de trabajo donde miles de personas dependen de forma directa o indirecta de nuestros emprendimientos”.

CUSFE dice que el gobierno sólo habla de fiestas clandestinas y se acuerdan del sector para cobrar impuestos. “Sencillamente sentimos que se nos ha tratado como verdaderos parias. En todo este tiempo hemos tenido más de 30 reuniones con actores del gobierno, hemos dialogado, han sido políticamente correctos, nos han oído, pero eso no quiere decir que nos hayan escuchado”.

La carta concluye: “Señor presidente, usted dijo: 'Quiero hacerme cargo'. Hoy tiene la mejor oportunidad de demostrar que es un hombre de palabra, sensible, de lo contrario pasará a ser tristemente recordado como el presidente que le soltó la mano a quienes le pidieron que le tendiera la suya”.